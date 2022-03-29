Через обстріл окупантами будівлі ОДА в Миколаєві загинули 7 людей

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються. / Фото: Колаж: Сьогодні

29 березня російські окупанти обстріляли Миколаїв, влучивши близько 08:45 у дев'ятиповерхову будівлю облдержадміністрації.

Про це повідомляє в Telegram ДСНС України.

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Що відбувається

Як зазначається, зруйновано центральну секцію будівлі з 9 по 1 поверхи, без подальшого горіння.

"Станом на 13:30 на місці руйнування деблоковано тіла 7 загиблих осіб та 22 особи постраждали. Підрозділами ДСНС врятовано та вивільнено з-під завалів 18 осіб, яких передано бригадам швидкої медичної допомоги", – вказали у службі.

Водночас пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

Фото руйнувань

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім оприлюднив фото руйнувань.

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"Розгрібаємо завали... Влучили в будівлю облдержадміністрації... Розвалили пів будівлі. У кабінет влучили до мене, сволота... По людях – ходимо під Богом, більшість вийшли, врятувалися дивом. Вісім цивільних зараз під завалами, сподіваємось витягти, шукаємо. 50-100 вийшли", – розповів Кім.

Нагадаємо, з перехоплень СБУ стало відомо, що військові РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, які ведуть бої на Миколаївщині, зазнають поразки, перебувають в облозі та деморалізовані. Їм страшніше, ніж було у Чечні.

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