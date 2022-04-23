Через окупантів Луганщина частково залишилася без води, світла та газу – Гайдай

Сергій Гайдай розповів, що на Луганщині населені пункти залишилися без комунікацій. Фото: колаж "Сьогодні"

У Сєвєродонецьку та Лисичанську Луганської області через обстріли окупантів напружена ситуація з централізованою подачею води – обладнання знеструмлене.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За його словами, самі водопроводи у Сєверодонецьку та Лисичанську цілі, крім тих, що пролягають до нових районів Сєверодонецька. Окупанти б'ють по лініях електропередачі та підстанціях, знеструмлюючи і житловий фонд, та обладнання насосних станцій.

"Без води Сєвєродонецьк і Лисичанськ. Також ми маємо ще 5 тисяч домогосподарств без світла. Аварійні бригади за можливості ліквідують наслідки обстрілів", – зазначив Гайдай.

Також відсутня подача води до населених пунктів, куди водопроводи прямують від трьох фільтрувальних станцій Попаснянського районного водоканалу.

Крім того, повністю без води Попасна та Рубіжне. Там пошкодження критичніші.

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Без газопостачання залишаються 38 населених пунктів (108 681 абонент) – 30 повністю та 8 частково.

Знеструмлено 38 населених пунктів – 26 повністю та 12 частково. 114 435 споживачів перебувають без електроенергії.

Окупанти обстріляли Попасну, загинули люди

Протягом 22 квітня російські окупанти 12 разів обстрілювали житлову інфраструктуру Луганської області. Внаслідок цього є загиблі. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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За словами Гайдая, найбільше дісталося Попасній. Крім того, що в місті кілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки.

Лише за вчора, 22 квітня, місцеві жителі витримали п'ять артилерійських атак ворога. Але, на жаль, витримали не всі. Так, увечері загинув 66-річний мешканець Попасної, його дружину поранено. Також у цьому місті отримав несумісні з життям поранення ще один чоловік.

"Щодо пошкоджень цивільної інфраструктури – зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську", – наголосив голова Луганської ОВА.

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