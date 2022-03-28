Через війну Росії проти України загинуло понад 1100 мирних жителів – ООН

В ООН повідомили про загиблих серед мирного населення України. Фото: колаж "Сьогодні"

Жертвами російських окупантів від початку повномасштабного вторгнення стали 1119 мирних громадян. Ще 1790 людей було поранено.

Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини. Вони охоплюють період з 24 лютого по 27 березня.

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Із загальної кількості вбитих цивільних – 224 чоловіки, 168 жінок, 15 дівчаток, 32 хлопчики. Стать ще 628 дорослих та 52 дітей наразі не встановлено.

Із загальної кількості поранених – 201 чоловік, 150 жінок, 32 дівчинки та 24 хлопчики. Стать ще 1313 дорослих та 70 дітей поки не встановлено.

Жертви окупантів