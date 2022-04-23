Через війну Росії проти України постраждали 387 дітей – Офіс Генпрокурора

Найбільше постраждало дітей на Донеччині. / Фото: ZN.ua, Колаж: Сьогодні
Через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну загинули 208 дітей. Водночас зросла кількість поранених дітей – 387.
Про це повідомив у Telegram Офіс Генпрокурора.
Як зазначається, цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Згідно з даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 120;
- Київській – 113;
- Харківській – 91;
- Чернігівській – 66;
- Херсонській – 44;
- Миколаївській – 41;
- Луганській – 37;
- Запорізькій – 25;
- Сумській – 17;
- у м.Києві – 16;
- Житомирській – 15.
"20 квітня внаслідок обстрілу військовими країни-агресора об'єктів цивільної інфраструктури на території Пологівського району Запорізької області отримала поранення 5-річна дитина", – йдеться в повідомленні.
В Офісі Генпрокурора зазначили, що 1500 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл Росією. 102 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, полк "Азов" оприлюднив відео, як допомагає цивільним, які перебувають у підвалах "Азовсталі" у Маріуполі. В укритті заводу ховається багато дітей, які мріють якнайшвидше опинитися вдома.