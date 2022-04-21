Кадиров пообіцяв Путіну вбити Зеленського – РНБО

У РНБО розповіли, як у Путіна готували план вбивства Зеленського / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час планування вторгнення в Україну лідер Чечні Рамзан Кадиров пообіцяв президенту РФ Володимиру Путіну ліквідувати Володимира Зеленського.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю радіо НВ.

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"З приводу ліквідації нашого вищого керівництва. План отримав 3 лютого Кадиров під час відвідування Путіна. На цій зустрічі було узгоджено план ліквідації нашого президента і Кадиров брав на себе зобов'язання, що його угруповання це зробить", – повідомив він.

За словами Данілова, українська розвідка "відслідковувала ці процеси".

"Було три групи, які заходили 26 лютого на територію нашої країни. Не 24 лютого, бо вони чекали два дні, що їм дадуть зелений коридор на центральний квартал столиці. Ми відслідковували всі ці три групи. Одна з них була знищена нашими військовими. Дві після цього забралися з території нашої країни. Одна сьогодні знаходиться на території Донецької області, інша – на території міста Маріуполь, але вони не в перших лавах ідуть, а в третьому-четвертому ешелоні, де повністю безпечно", – розповів секретар РНБО.

Раніше Олексій Данілов повідомляв, що замаху на Зеленського вдалося завадити завдяки витоку інформації з ФСБ.

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Зеленський заявляв про замах, що готується

Президент Володимир Зеленський 25 лютого у зверненні до українців заявив, що РФ хоче усунути його фізично.

"Я залишаюся в столиці. Моя сім'я також в Україні. Мої діти також в Україні. Моя сім'я не зрадники, а громадяни України. Але де вони зараз перебувають, я сказати не маю права. За наявною у нас інформацією, ворог призначив мене як ціль номер один. Мою сім'ю – як ціль номер два. Вони хочуть знищити Україну політично, знищивши главу держави", – сказав президент.

Зеленський повідомив, що є інформація про те, що до Києва увійшли диверсійні групи ворога.

Версія The Times

Британське видання The Times писало, що Кремль підіслав до Києва понад 400 найманців ПВК "Вагнер", яким наказано вбити президента України Володимира Зеленського та підготувати підґрунтя для захоплення влади Росією.

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"Група Вагнера, приватна військова компанія, котра керується одним із найближчих союзників президента Путіна олігархом Євгеном Пригожиним, 5 тижнів тому надіслала найманців з Африки з місією убити уряд Зеленського в обмін на солідну плату", – йдеться у публікації.

Інформація про їхні плани нібито досягла українського уряду вранці 26 лютого, а за кілька годин Київ оголосив 36-годинну "жорстку" комендантську годину, щоб очистити місто від російських диверсантів.