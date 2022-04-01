Як розпізнати техніку окупантів та повідомити про її розташування: поради від Мінцифри

Мінцифри розповіло, як повідомити про місцезнаходження окупантів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Техніка російських окупантів має переважно болотний колір – іноді з червоною зіркою або георгіївською стрічкою та маркуванням сірого чи білого кольору.

Про це повідомило в Telegram Міністерство цифрової трансформації України.

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Розташування ворога

"Якщо ви перебуваєте на безпечній відстані від окупантів, негайно повідомляйте про їхнє місцерозташування ЗСУ через чатбот єВорог. Ваша оперативна інформація допоможе ЗСУ відстежити переміщення окупантів та знешкодити їх", – вказали в Мінцифрі.

Крім цього, в міністерстві нагадали, що викладати в мережу пересування техніки ЗСУ суворо заборонено, оскільки це може допомогти окупантам.

/ Фото: Міністерство цифровий трансформації

Нагадаємо, комітет Верховної Ради затвердив запровадження кримінальної відповідальності за викладання фото та відео з українською військовою технікою.

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