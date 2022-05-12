Як в Криму. Радник мера назвав плани Росії в Маріуполі

Петро Андрющенко повідомив про плани Росії в Маріуполі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія планує приєднати Маріуполь до своїх територій у результаті прямої анексії. В окупованому місті готуються до проведення так званого "референдуму". Він може відбутися вже 15 травня.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

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Він зазначив, що за всіма ознаками окупанти мають намір прямої інтеграції Маріуполя в Росію (разом з "ДНР").

"Перший крок – перехід на російський код мобильного зв’язку. Тепер в "ДНР" мають зайти російські банки та заклади вищої освіти. Щодо закладів вищої освіти буде визначено Росією окремий перелік інститутів, які не тількі будуть здійснювати зарахування дітей з окупованих територій, а й безпосередньо працювати на території області", – повідомив Андрющенко.

Референдум в Маріуполі

Надходить інформація про намір організації та проведення референдуму в Маріуполі про приєднання до Росії.

"Так, вчора сайт Маріуполя 0629.com.ua назвав дату 15 травня. Ми також неоднаразово отримували свідчення від джерел, що самоназваний мер назває саме цю дату. Не можемо ані підтвердити, ані спростувати – продовжуємо відсліковувати та фіксувати", – написав Андрющенко.

Він нагадав, що зошити в школах в Маріупольському районі та Маріуполі підписують "Маріуполь. Ростовська область".

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"У підсумку можна стверджувати про прискорення прямої анексії Маріуполя до Росії. Які це дасть наслідки для нас? Ніяких. Для Маріуполя в окупації? Думаю теж", – резюмував радник мера.

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