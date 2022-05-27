Якою має бути перемога над РФ? NYT заявив про розбіжності між Україною, США та ЄС

Захід і Україна не мають єдиної думки, якою має бути перемога над Росією / Фото: Колаж: Сьогодні

Через три місяці після вторгнення Росії в Україну, США та їхні союзники обговорюють неминуче питання – чим це закінчиться? У сторін виникли розбіжності, як має виглядати "перемога" у війні України з РФ.

Як пише видання The New York Times, лише за останні кілька днів з'явилася пропозиція Італії щодо припинення вогню, клятви керівництва України відсунути Росію до кордонів, які існували до початку вторгнення 24 лютого, і відновлена дискусія представників американської адміністрації щодо "стратегічної поразки" Путіна, яка гарантує, що він не в змозі буде знову здійснити подібну атаку.

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Після трьох місяців дивовижної єдності у відповідь на російське вторгнення, що призвело до потоку летальної зброї до України та широкого спектру фінансових санкцій, яких майже ніхто не очікував, особливо Путін, виникли розбіжності щодо того, що робити далі.

В їх основі лежить фундаментальна дискусія про те, чи слід закінчити тридцятилітній проєкт інтеграції Росії. У момент, коли США називають Росію державою-ізгоєм, яку потрібно відрізати від світової економіки, інші, переважно в Європі, попереджають про небезпеку ізоляції та приниження Путіна, зазначає видання.

Зокрема, розбіжності щодо цілей війни проявилися на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, де 99-річний колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер припустив, що Україні, ймовірно, доведеться відмовитися від певної території в рамках переговорного врегулювання, хоча й додав, що "в ідеалі" має бути повернення до статус-кво, яке існувало до 24 лютого.

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Майже відразу президент України Володимир Зеленський звинуватив Кіссінджера в умиротворенні агресора. Проте Зеленський у різні моменти висловлював суперечливі погляди на те, що потрібно для припинення війни, навіть пропонуючи прив'язати свою країну до "нейтралітету" замість курсу на вступ до НАТО, пише NYT.

У Європі єдність починає руйнуватися. Угорщина, яка підтримала п'ять попередніх пакетів санкцій, відмовилася від ембарго на російську нафту, від якої вона залежить. А європейці навіть не намагаються, принаймні наразі, припинити імпорт російського газу. Лідери Центральної та Східної Європи відкидають навіть ідею поговорити з Путіним, а Франція, Італія та Німеччина турбуються про шкоду для власної економіки у разі затяжної війни та вважають Росію неминучим сусідом, якого не можна ізолювати назавжди, пише американське видання.

Водночас, в адміністрації президента США чітко усвідомлюють, що якщо Путін отримає свій сухопутний міст до Криму або часткове зняття санкції, то критики-республіканці і, можливо, деякі демократи звинуватять Байдена у тому, що він по суті винагородив Путіна за його зусилля перекроїти карту Європу силою.

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США можуть обмежити Україну у використанні їхньої зброї проти РФ

Вашингтон провів переговори з Києвом про небезпеку ескалації, до якої можуть призвести удари по території глибоко всередині РФ.

Так, США не накладають чітких географічних обмежень на використання ЗСУ своєї зброї, але прагнуть досягти загального розуміння небезпеки ескалації, пише Reuters..

"У нас є занепокоєння стосовно ескалації, але ми все ще не хочемо встановлювати географічні обмеження чи занадто сильно зв’язувати руки українцям", – зазначив американський військовий.

Водночас, у Білому домі вважають, що Росія не зможе завадити Сполученим Штатам надавати військову допомогу Україні.