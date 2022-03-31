Карл Більдт: "Росія влаштує щось на зразок Північної Кореї в Україні"

Карл Більдт розповів про плани Росії / Колаж "Сьогодні"

Кремльспробує створити на тимчасово окупованих територіях державні утворення, щоб протиставити їх незалежній Україні.

Про це заявив експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт в інтерв'ю Анні Степанець на Youtube-каналі "Україна 24".

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За словами Карла Більдта, якщо Росія не впорається з Україною повністю, то вони планують забрати деякі території.

"Ми повертаємося до 2014 року: Новоросія. Хотіли Одесу, хотіли Харків, хотіли все. Але, звичайно, взяли те, що змогли. Якщо вони зможуть взяти на Схід від Дніпра, може Одесу захоплять. Вони влаштують щось на кшталт Північної Кореї . Назвіть, як хочете. У цьому немає сумнівів", – каже експрем'єр-міністр Швеції.

Росія накопичує сили на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що на Донбасіспостерігається накопичення російських сил для нового удару. Україна до цього вже готується.

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"Ми бачимо, що в цей час відбувається накопичення російських військ для нових ударів на Донбасі. До цього ми готуємось. Ми нікому не віримо. Є реальна ситуація на полі бою і зараз це найголовніше. Ми боротимемося за кожен метр нашої землі", – додав Володимир Зеленський.

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