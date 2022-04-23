"Кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя" – Арахамія

Росіян треба брати в полон / Фото: Колаж: Сьогодні

Представник української делегації на переговорах із РФ та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія заявив, що російських окупантів треба брати в полон, щоб потім мати обмінний фонд.

Про це він повідомив у Facebook.

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"Бачу багато коментарів від розлючених українців про те, навіщо брати полонених. Розумію емоції, сам нещодавна мав таку ж саму позицію, але ми всі маємо розуміти, що кожен полонений ворог – це потенційне життя нашого героя на обмін", – написав Арахмія".

За його словами, за сучасних боїв артилерії на великих відстанях полонених брати стало набагато важче, тому "маємо проблеми з поповненням обмінного фонду".

Він також зазначив, що питанням обміну полонених займається спеціальний центр при СБУ.

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