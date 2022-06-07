Стратив, імітував розстріли і крав: ще одному кату з РФ повідомили про підозру

Підозрюваний стратив мінімум одного українця / Колаж "Сьогодні"

СБУ ідентифікувала ще одного російського військового, який чинив військові злочини у Київській області у березні під час нетривалої окупації. Йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням та вбивстві.

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці СБУ та підтвердила генпрокурор України Ірина Венедіктова.

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Що відомо

Йдеться про 21-річного єфрейтора армії РФ родом з Бурятії Дабаєва Надбіта Лхамациреновича, заступника командира бойової машини – навідника-оператора 37 окремої механізованої бригади 36 загальновійськової армії РФ.

Слідчі СБУ встановили, що єфрейтор Дабаєв на початку березня, перебуваючи у складі тактичної групи у селі Гавронщина Бучанського району Київщини, вчинив тяжкі воєнні злочини проти мирного населення України.

Підозрюванний у вбивстві мирного українця бурят Надбіт Дабаєв

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"Окупант зупинив цивільного, який ішов по вулиці, та, застосовуючи зброю, наказав лягти на землю. Наносячи удари в різні ділянки тіла, ворожий солдат вибивав у чоловіка інформацію про приналежність його до Збройних сил України та інших військових та громадських формувань супротиву військовій агресії. Згодом Дабаєв завів беззбройного мешканця села за будівлю та застрелив з автоматичної зброї в голову.Потерпілий помер на місці від наскрізного поранення голови", – йдеться у повідомленні.

Того ж дня єфрейтор Дабаєв разом з іншим військовослужбовцем Росії, особистість якого також встановлюється, увірвався до кількох будинків місцевих жителів і, погрожуючи їм зброєю, викрав приватні автомобілі.

Встановлено, що, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, "російський визволитель" погрожував вбивством чотирьом селянам.

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"У деяких звірствах військовослужбовець країни-агресора не соромився представлятися потерпілим. У стані сильного алкогольного сп’яніння зайшов до будинку і зігнав всіх, хто там був, до кухні, погрожуючи зброєю. Він довго допитував мешканців, тримаючи під прицілом і погрожував вбивством. Потім нелюд поставив всіх у шеренгу один за одним. Пояснив "мішеням", що не хоче витрачати на їх розстріл зайвих патронів. Після цього вистрілив у стелю і пішов, пообіцявши прийти наступного дня і таки розстріляти людей", – зазначила Венедіктова.

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