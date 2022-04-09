Київ змушений проводити переговори з Путіним: головні заяви української влади за 9 квітня

Володимир Зеленський пояснив, навіщо потрібні переговори з Володимиром Путіним. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 45-й день повномасштабної війни з Росією. Окупанти продовжують атакувати мирних жителів нашої країни і нарощують сили для атаки на Донбас. Водночас, у Києві переконані, що в України немає іншого вибору, як переговори із країною-агресором.

Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви української влади за 9 квітня.

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Тільки Путін може вирішити, коли закінчиться війна

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bild заявив, що лише президент Російської Федерації Володимир Путін вирішує, коли закінчиться війна. Саме тому в України немає іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів із очільником Кремля.

"Сьогодні Україна не має іншого вибору, крім як сісти за стіл переговорів. Але в Росії жодна інша сила не в змозі зупинити цю війну. Він (Путін – ред.) один вирішує, коли закінчиться ця війна", – сказав Зеленський.

Водночас він зазначив, що після звірств російських військових в українських містах і селах "відчуває ненависть до Росії, до російських солдатів".

"Коли я бачу ці картини перед очима. Убитих дітей без ніг, без рук. Це жах", – сказав президент.

Він зізнався, що вже навіть не може плакати, хоча звикнути до жертв неможливо.

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За словами глави держави, йому невідомо, чи були в росіян списки на вбивство до воєнних злочинів у Бучі, як розповіли очевидці, але він чув про такі списки у великих містах, таких як Херсон.

"Що відбувається в цих селах на півдні, під Херсоном, Запоріжжям, на сході – ми не знаємо. Багато міст були просто повністю зруйновані. Ні будинків, ні людей – не знаю, що ми там знайдемо", – сказав Зеленський.

На запитання, що було найгіршим, що він чув за останні кілька днів, Президент сказав про заяву одного з провідних політиків ЄС, який хотів би побачити докази того, що воєнні злочини в Бучі не були інсценованими. Імені цього політика Зеленський не назвав, однак ствердно відповів на запитання, чи був це глава уряду європейської країни.

Відповідаючи на запитання, чи винна переважно Німеччина в неодноразових затримках санкцій, Президент України сказав:

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"Деякі країни, одна з них Німеччина, проти нафтогазового ембарго. Я радий, що 5-й пакет (санкцій ЄС – ред.) включає ембарго на вугілля та ліс. Німеччина не підтримала нас зброєю. Німеччина відкрито заявила, що ми не будемо членом НАТО. Але якщо ми будемо чесними, риторика Німеччини змінилася. Німеччина консервативна і холодна, але потяг зрушив з місця", – уточнив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський. Фото: ОП

МЗС просить повернути примусово депортованих в РФ українців

Міністерство закордонних справ звернулося зі спеціальною заявою до міжнародних організацій. Там закликали допомогти примусово вивезеним Росією українцям повернутися додому.

Українські дипломати наголошують, що російські окупаційні війська під приводом "евакуації" почали вивезення тисяч громадян України ще у перший день війни, 24 лютого. Зараз у сталінських традиціях українців розміщують у таборах з перспективою переміщення до віддалених депресивних регіонів Росії. При цьому можливості комунікації з нашими співгромадянами максимально обмежуються.

"Насильницьке переміщення населення або депортація окупаційною владою РФ громадян України є грубим порушенням прав людини, а також воєнним злочином у розумінні Римського статуту Міжнародного кримінального суду", – заявляють в МЗС.

Окупанти нарощують сили на кордоні з Харківською областю

На території Бєлгородської області окупанти розгорнули польові табори для підрозділів, які переміщені з інших операційних районів.

Водночас ворог продовжує інтенсивні обстріли та часткове блокування міста Харкова. Посилює ведення радіоелектронної розвідки.

На Ізюмському напрямку противник вів наступ у напрямку населених пунктів Бражківка та Сулигівка, успіху не мав.

На Донецькому напрямку ворог намагається взяти під контроль населені пункти Рубіжне, Нижнє, Попасна і Новобахмутівка та встановити повний контроль над містом Маріуполь.

На Південнобузькому напрямку противник посилив ведення розвідки. Проводив артилерійські обстріли населених пунктів Мар’янське, Нововоронцовка, Новогригорівка і Шевченкове. Продовжує завдавати ракетних ударів по населених пунктах Одеської області з території Кримського півострова.

В Україні загинули вже 19 100 російських окупантів

З початку повномасштабної війни проти України російська армія втратила вже понад 19 100 солдатів та кілька тисяч одиниць техніки. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 09.04 орієнтовно склали:

особового складу – близько 19 100 осіб,

танків ‒ 705,

бойових броньованих машин ‒ 1895,

артилерійських систем – 335,

РСЗВ – 108,

засоби ППО – 55,

літаків – 151,

гелікоптерів – 136,

автомобільної техніки – 1363,

кораблі /катери – 7,

цистерн з ПММ – 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 112.

спеціальна техніка – 25.

пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

Узгоджено 10 гуманітарних коридорів

Станом на 9 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів. Про це заявила віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук.

За її словами, узгоджено наступні коридори:

З Маріуполя до Запоріжжя запланована евакуація на власному транспорті.

до запланована евакуація на власному транспорті. З Бердянська до Запоріжжя на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

до на власному транспорті. Також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя. З міста Токмака до Запоріжжя передбачена евакуація на власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру. Місце збору – вулиця Шевченка, 5.

до передбачена евакуація на власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру. Місце збору – вулиця Шевченка, 5. З Енергодара до Запоріжжя . На власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру.

до . На власному транспорті, також будуть відправлені автобуси з обласного центру. З Мелітополя до Запоріжжя на власному транспорті. Ведуться переговори про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина № 10.

до на власному транспорті. Ведуться переговори про звільнення захоплених окупантами автобусів. У разі їх повернення місце збору людей – пожежна частина № 10. З Сєвєродонецька до Бахмута . Місце збору – проспект Хіміків, 28.

до . Місце збору – проспект Хіміків, 28. З Лисичанська до Бахмута . Місце збору – ГТВ (РТИ), квартал 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

до . Місце збору – ГТВ (РТИ), квартал 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324. З Попасної до Бахмута . Місце збору – вулиця Первомайська, 42.

до . Місце збору – вулиця Первомайська, 42. З міста Рубіжного до Бахмута .

до . З міста Гірського до Бахмута. Місце збору – вул. Гагаріна, 13.

"Всі маршрути гуманітарних коридорів у Луганській області працюватимуть при припиненні вогню з боку окупаційних російських військ", – додала Верещук.

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