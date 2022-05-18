Кім-Барсук виїхав з ревізією у села під Миколаєвом

Віталій Кім перевірив села у Миколаївській області. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім почав перевіряти села у регіоні після того, як їх обстріляли російські окупанти. За його словами, загарбники все розбомбили. Але влада готова відновити зруйноване.

Відповідне відео Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Доброго вечора, ми з України. Перевіряємо села, перевіряємо доріжку. Наволоч, розбомбили все. Але нічого страшного, у нас хороша компанія, розберемося", – сказав голова Миколаївської ОВА.

До речі, на формі Кіма є цікавий напис: "Барсук".

Кім: Росіяни не хочуть йти в м'ясорубку та ламають свою техніку

Російські військові почали масово саботувати накази своїх командирів. Вони ламають техніку, щоб не йти у наступ. Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім у Telegram, таке спостерігається на всіх напрямках.

Він усіляко підтримав російських військових, котрі відмовляються виконувати злочинні накази.

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"Масове явище на всіх напрямках – росіяни саботують накази, не хочуть іти в м'ясорубку. Логічно. Навіщо вмирати? Ламають свою техніку, щоб не виконувати злочинні накази. Підтримую абсолютно. Ламайте техніку, за це нічого не буде, вона й так ламається. Її легко списати", – сказав Кім.

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