Кім: бойовики "ЛДНР" поводяться як бомжі, їх навіть наші люди годують

Віталій Кім заявив, що представники ОРДЛО не мають такої зухвалості, як раніше. Фото: колаж "Сьогодні"

Представників ОРДЛО кидають на передову. Такої зухвалості, як раніше, вже нема. Бойовики думають, куди втікати у разі перемоги України.

Про це Віталій Кім повідомив в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенко на Youtube-каналі "Україна 24".

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Голова Миколаївської ОДА розповів, що поки окупанти ще можуть дозволити собі погрози, та перспективи в них не дуже й ці можливості постійно зменшуватимуться.

Також Віталій Кім зауважив, що на передовій перебувають саме бойовики ОРДЛО, за спинами яких ховається сьома армія. У такий спосіб росіяни хочуть, щоб українці вбивали українців, але поведінка бойовиків різниться.

"ОРДЛО поводять себе, як бомжі. Вони розуміють, що вони на території України. Вони не з Росії, вони пам'ятають як тут було. Вони теж різняться. Хтось там прийшов, це раніше було, вбивати, зараз вони читають інтернет, там щось дивляться, вони бояться і вони "жебракують" як бомжі ходять, дайте поїсти. Люди наші їх навіть годують на окупованих територіях", – сказав Кім.

Він наголосив, що такої зухвалої поведінки, як раніше, вже немає.

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"Зараз вони всі бояться, що прийдеться відходити, а допускають таку думку, що Україна може перемогти, і тоді куди ОРДЛОшникам цим бігти? Вони б залюбки вийшли б, але їх росіяни не пропускають заградзагонами", – додав Кім.

"Полізла не у свою справу і отримала": Кім розповів, що зараз відбувається з Росією

Росія після вторгнення в Україну розуміє, що полізла не у свою справу і зараз думає, що робити далі. Водночас у Москві не хочуть зганьбитися перед сусідніми країнами. Про це розповів голова Миколаївської ОВ Віталій Кім у відеозверненні.

Він вирішив завуалювати розповідь про війну Росії проти України, використовуючи такий художній прийом, як алегорія.

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"Уявіть собі йде такий здоровий хлопець, бухе бидло. Йде додому у футболці (з написами, – ред.) Z, "діди воювали". Йде і думає "що б мені кому ще довести". І в сусідньому дворі сидить хлопчик, звичайний , красивий, з дівчинкою домовляється, "Велике будівництво" дівчинку звуть. Майже домовився в кіно вже піти, своїм життям живе, плани на вечір. І хлопець каже "О, йди сюди. І що ти тут сидиш?" і як належить "Ти з якого району? Що ти тут забув? Тут все моє". Бійка. І хлопчик такий стрункий, звичайний, красивенький, як наваляв цьому бидлу. Юшка з носа тече, на колінах стоїть. І в цій позиції дивиться, що лежить поряд здоровий камінь. Прикро, що якийсь, як він вважав, лох, наваляв. На камінь такий дивиться і вирішує – начебто ж не правий, але з усіх вікон на нього дивляться сусіди. "Ну буває, ну отримав мзди, але зізнайся, що не правий і конфлікт вичерпаний, давай розійдемося", – розповів Кім.

Він вважає, що зараз Росія перебуває саме у цій позиції.

"(РФ – ред.) була не права і полізла не у свою справу, отримала мзди, у якої поруч лежить величезний камінь. І ухвалює рішення, що зараз зробити", – сказав Кім.

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