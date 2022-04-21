Кім: ми не зможемо заборонити людям розстрілювати зрадників

Віталій Кім повідомив, що було знищено багато інформації про територіальну оборону та волонтерів. / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

Голова Миколаївської ОВА повідомив, що було враховано помилки Херсонської області й знищено більшість інформації щодо територіальної оборони та волонтерів.

Про це Віталій Кім розповів в інтерв’ю з телеведучою Наташою Влащенко на YouTube-каналі "Україна 24".

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За його словами, працює Служба безпеки України, яка заарештовує зрадників, однак все одно є викрадення людей. Водночас є й відповідь на зухвалу поведінку зрадників.

"Сьогодні розстріляний російський блогер у машині. Це означає, що Херсон – це Україна, що там є партизани, і все одно всіх зрадників страчуватимуть. Я не боюся цього слова, це так і буде. І людям ми не зможемо заборонити розстрілювати зрадників, через яких гинуть наші люди", – сказав Віталій Кім.

Голова ОВА зауважив, що зараз є багато хороших IT-спеціалістів, які відстежують чимало інформації:

"Дуже великі бази, ми працюємо з цими даними. Зараз час великих технологій, соцмережі, все як на долоні, і всіх ми бачимо. Ніхто не сховається від правосуддя", – підсумував Кім.

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Нагадаємо, російські військові в черговий раз влаштували обстріл Миколаєва, внаслідок чого поранення отримали троє людей, одна померла на лікарняному ліжку.

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