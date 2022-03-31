Кім: Обстріли збільшилися, але нас не налякати

Віталій Кім заявив, що окупанти продовжують обстрілювати Миколаїв. Фото: колаж "Сьогодні"

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.

Відповідне відеозвернення Кім опублікував у своєму Telegram-каналі.

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"Ще день-два, і ми відновимо максимальну продуктивність. Встановили печатки, реєстри, списки, закінчимо рятувальну операцію. Вже перерозподілили всіх людей та зібрали команду. Також оновили завдання, щоб максимально ефективно надавати зас**нцям. Щодо театру бойових дій: ми все це запам'ятаємо і за всіх помстимось. Тож тепер, хлопці, ви там вибачте, але буде інакше зустріч з нашими недругами відбуватися", – заявив голова Миколаївської ОВА.

Він розповів, що зараз влада рухається у бік мішені роздачі гуманітарних вантажів, тобто відправляти їх лише туди, де звільнено села. Також трохи допомагатимуть бізнесу і спрощуватимуть переміщення вантажів по області. Крім того, хочуть змістити лінію оборони.

"У нас збільшилася кількість обстрілів, щоразу щось стріляють, хочуть нас налякати. Нічого не вийде, багато людей зараз повертається до міста. Все гаразд, працюємо. Пізніше буде ще краще", – додав Кім.

Кім попросив громадян повідомляти про розбиту техніку ворога та боєприпаси

Голова Миколаївської ОДА Віталій Кім закликає місцевих жителів повідомляти про техніку ворога.

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