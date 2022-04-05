Кім спростував фейк про наступ РФ на Миколаїв: "Їх навіть на підступах немає"

Віталій Кім спростував плани захопити Миколаїв за три дні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім закликав жителів області не панікувати через поширення інформації про численний наступ ворога. Він запевняє, що російських окупантів немає навіть на підступах.

Про це Кім повідомив у відеозверненні вранці 5 квітня.

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Він зазначив, що в Мережі розганяється ролик, у якому голова Миколаївської ОВА говорить про нарощування російських танків.

"Це ролик із мого кабінету, якого не існує, місячної давності чи більше, коли вони реально трохи нападали", – сказав Кім.

Яка реальна ситуація в області

За словами Кіма, ЗСУ контролюють захід-вихід російських військ на території області.

"Ми розуміємо, скільки одиниць техніки. Їх там 15-20, які ведуть зараз запеклі бої. Але про жодні сотні не йдеться. І команда "захопити Миколаїв за три дні" – це розгін. Тупий. Для того, щоб люди панікували". "І обстріли для того, щоб люди панікували. Я не заперечую, що люди, якщо мають можливість, можуть виїжджати. Але паніка – це те, що збиралися орки домогтися", – додав глава ОВА.

Він зазначив, що за вчора було 90% інформації (фейкова, – Ред.).

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"Зі Снігурівки 300 танків, звідти 300 танків, там 1000 людей. Та вони б пішки вже дійшли б сюди, якби могли. Їх на підступах навіть немає", – запевняє Кім.

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