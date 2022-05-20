Кім розповів про дивний запах після ракетної атаки окупантів

Миколаївська область знову зазнала ракетного удару армією Росії / Колаж "Сьогодні"

Об'єкт у Миколаївській області став однією з цілей армії Російської Федерації, яка 12 травня випустила по Україні вже близько десяти ракет. При цьому стався витік аміаку.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає телеграм-канал "Україна 24" .

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Що відомо

"Ракети потрапили, куди потрапили. Запах аміаку – там озеро невелике. Є запах, але МНС повідомляє, що все добре. Концентрація мінімальна, нічого страшного немає", – заспокоїв голова Миколаївської ОВА.

Обстановка в області

Трохи раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області повідомила, що у Первомайському у районі полудня окупанти "денацифікували" гараж. Спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники.

Також була інформація на місцевих телеграм-каналах, що українські ППО змогли збити одну із ракет. Щоправда, подробиць наразі немає.

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Ракетні атаки