Кім розповів про дивний запах після ракетної атаки окупантів

Миколаївська область знову зазнала ракетного удару армією Росії / Колаж "Сьогодні"
Об'єкт у Миколаївській області став однією з цілей армії Російської Федерації, яка 12 травня випустила по Україні вже близько десяти ракет. При цьому стався витік аміаку.
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає телеграм-канал "Україна 24" .
Що відомо
"Ракети потрапили, куди потрапили. Запах аміаку – там озеро невелике. Є запах, але МНС повідомляє, що все добре. Концентрація мінімальна, нічого страшного немає", – заспокоїв голова Миколаївської ОВА.
Обстановка в області
Трохи раніше Державна служба з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області повідомила, що у Первомайському у районі полудня окупанти "денацифікували" гараж. Спалахнула пожежа, яку швидко загасили рятувальники.
Також була інформація на місцевих телеграм-каналах, що українські ППО змогли збити одну із ракет. Щоправда, подробиць наразі немає.
Ракетні атаки
- У Харківській області у місті Лозова армія Володимира Путіна завдала ракетного удару по будівлі культури, яка нещодавно відкрилося після реконструкції.
- Вдень 20 травня Росія завдала чергового ракетного удару по Одеській області із застосуванням авіації. Внаслідок атаки було зруйновано пляжний туалет.
- Незадовго до цього російські військові вдарили ракетами Полтавської області. "Приліт" зафіксовано у Лубенській громаді. Окупанти вдарили по об'єкту інфраструктури .
- У ніч проти 20 травня кремлівські війська вдарили по Луганській області – там майже 15 загиблих цивільних. Крім того, вночі відновили обстріл Харкова.