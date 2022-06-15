Кім розповів про обстріл житлових кварталів Миколаєва

Окупанти знову обстріляли житловий будинок у Миколаєві, повідомив Кім / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські окупанти обстріляли з артилерії багатоквартирний житловий будинок у Миколаєві, мирні жителі отримали поранення.

Відповідне відео оприлюднив голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім на своїй сторінці у Facebook.

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"Як завжди, окупанти артилерією по "військовому" об'єкту. 5 поранених мешканців", – написав Кім.

У Миколаєві окупанти знищили важливий об'єкт

У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні.

Рятувальники гасили пожежу після обстрілу два дні.