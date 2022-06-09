Кім спрогнозував нові наступи окупантів на українські міста

Кім вважає, що армія РФ спробує знову наступати на міста, які їм не вдалося до кінця окупувати / Фото: Колаж: Сьогодні
Найближчим часом окупанти намагатимуться повторно наступати на Миколаїв та Запоріжжя. Такого висновку дійшов голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише Reuters.
"Найближчі місяці, я думаю, у них є деякі можливості для наступу на Запоріжжя та Миколаїв. Але поки що ми не бачимо ні перегрупування, ні великих скупчень військ для атаки", – вважає Кім.
За його словами, зараз ситуація на Миколаївському та Запорізькому напрямках розвивається "повільно", проте все може змінитися будь-якої миті.
Ситуація у Миколаєві
У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні
Також окупанти обстріляли житлові квартали та інфраструктурний об'єкт у місті. В результаті спалахнула масштабна пожежа. Яку не могли погасити три доби.
Також ворог обстріляв Корабельний район міста. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.
Кім повідомляв, що з'явились ознаки підготовки відступу у регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.
Що відбувається у Запоріжжі
- У Мелітополі Запорізької області внаслідок перекидання військ РФ збільшилася кількість військових з окупованого грузинського регіону Південної Осетії.
- Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Запоріжжя може стати містом, яке російські війська спробують захопити найближчим часом.
- Окупанти вдарили наприкінці травня по місту крилатими ракетами, внаслідок чого загинула жінка, троє людей отримали поранення.
- Також окупанти у середині травня запустили ракету по о. Хортиця, обійшлося без руйнувань інфраструктурних об'єктів.