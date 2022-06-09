Кім спрогнозував нові наступи окупантів на українські міста

Кім вважає, що армія РФ спробує знову наступати на міста, які їм не вдалося до кінця окупувати / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом окупанти намагатимуться повторно наступати на Миколаїв та Запоріжжя. Такого висновку дійшов голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише Reuters.

"Найближчі місяці, я думаю, у них є деякі можливості для наступу на Запоріжжя та Миколаїв. Але поки що ми не бачимо ні перегрупування, ні великих скупчень військ для атаки", – вважає Кім.

За його словами, зараз ситуація на Миколаївському та Запорізькому напрямках розвивається "повільно", проте все може змінитися будь-якої миті.

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Ситуація у Миколаєві

У Миколаєві російські окупанти знищили другий за величиною зерновий термінал в Україні

Також окупанти обстріляли житлові квартали та інфраструктурний об'єкт у місті. В результаті спалахнула масштабна пожежа. Яку не могли погасити три доби.

Також ворог обстріляв Корабельний район міста. Внаслідок обстрілу є поранені та загиблі.

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Кім повідомляв, що з'явились ознаки підготовки відступу у регіоні російської армії. Окупанти почали підривати мости, боячись контрнаступу української армії.

Що відбувається у Запоріжжі