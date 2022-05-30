Кличко поділився планом реконструкції будинків, які постраждали від обстрілу

Київ виділяє на ремонт будинків майже 600 мільйонів гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні
Влада Києва розпочинає реконструкцію та капітальний ремонт житлових будинків і приміщень соціальної інфраструктури столиці, пошкоджених внаслідок обстрілів російських окупантів.
Про це написав мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці в Telegram.
Яка ситуація
Київ виділяє з бюджету майже 600 мільйонів гривень, а ще 200 мільйонів пообіцяв надати уряд.
"Дуже розраховуємо на це, адже відновити в столиці потрібно загалом майже 390 будівель. З них понад 220 – це житлові будинки. Інші – об’єкти соціальної інфраструктури: медзаклади, садочки, школи, установи соціального захисту, адмінбудівлі", – зазначив Кличко.
Нагадаємо, Росія знову стягує війська й техніку до Чернігівської області та посилила ракетні обстріли Сумської області. Сайт "Сьогодні" з'ясував, із чим пов'язана військова активність на північному кордоні України та чи спробують окупанти знову прорватися до Києва.