Кличко: У Києві розпочали військові заняття з цивільними

Віталій Кличко (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

У столиці почали проводити військові заняття з цивільними мешканцями, щоб підвищити рівень захисту оборони міста. Насамперед їх проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій міста.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі загальнонаціонального телемарафону, повідомляється на сайті очільника столиці.

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"У першу чергу підготовку проходять працівники комунальних підприємств та працівники райдержадміністрацій столиці. Їм надають ключові знання, зокрема з надання екстреної домедичної допомоги. У нинішніх умовах це вкрай необхідно. Бо вісімдесят відсотків загиблих під час бойових дій – це люди, які втрачають багато крові. І важливо знати, як в умовах війни можна врятувати життя пораненому. Також постійно заняття проводять для різних підрозділів міської влади", – повідомив Віталій Кличко.

У подальшому до такої підготовки місто залучатиме всіх охочих. Такі заняття організують у кожному районі столиці.

План занять включає практичні дії і відпрацювання таких навичок: вогнева підготовка та порядок дій під час обстрілів противника; тактична медицина; інженерна підготовка та порядок поводження з вибухонебезпечними предметами; забезпечення цивільного захисту населення, дії в умовах радіаційного та хімічного забруднення.

Нагадаємо, у Києві діє об’єднаний навчальний центр з підготовки підрозділів Територіальної оборони та муніципальної безпеки столиці для відпрацювання спільних дій з протидії викликам збройної агресії Росії.

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Столична влада планує розширити програму підготовки населення до національного супротиву і розробити тренування для всіх категорій цивільного населення, зокрема для жінок, студентів та старшокласників.

Раніше ми повідомляли, що у Київраді ухвалили рішення щодо укриття в школах.

Також нагадаємо, у Києві ввели нову заборону для власників авто.