Коли в окупантів закінчаться ракети? Мамчур розкрив правду про запаси РФ

РФ ще має потужні ракети / Фото: Колаж: Сьогодні

Командир 204 Севастопольської бригади тактичної авіації (2014) Юлій Мамчур розповів, які ракети ще залишились на озброєнні у Російській Федерації. Він упевнений, що в окупантів найближчим часом не закінчаться ракети.

Про це він заявив телеведучій телеканалу "Україна 24" в ефірі проекту FREEDOM.

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"У Росії зараз залишилися основні ракети повітряного базування. Калібрів дуже мало, і ми знаємо, що більша їхня частина знаходиться на кораблях, два із яких уже пошкоджені. А ракети "Онікс", особливість цієї ракети, що вона надзвукова і на певних етапах польоту вона досягає доволі великих швидкостей, більше трьох маха. І на таких швидкостях дуже складно її визначити нашими засобами технічної розвідки і радіолокаційним полем".

Ця ракета, зазначає Мамчур, була призначена як протикорабельна, але також може бути використана проти об'єктів наземної інфраструктури. Це потужна ракета саме тому, що вона летить на величезних швидкостях маху. Вразити її звичайними зенітними ракетними засобами дуже складно.

У те, що в Росії найближчим часом закінчаться ракети Мамчур не вірить:

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"В кінці 90-х років ми, під час передачі стратегічних бомбардувальників ТУ-160 і ТУ-95, передали 575 ракет Х-55. Ці ракети крилаті із дальністю польоту більше двох тисяч кілометрів. На базі цієї ракети була створена ракета Х-555, покращена. Так от, п'ятсот ракет ми сам віддали. За якийсь період часу вони змогли випустити в їхню військову промисловість ще якусь кількість ракет. Тобто їх достатньо для того, щоб по п'ять-десять ракет запускати кожного дня і це фактично на третину року в нас повітряні тривоги забезпечені".

Дуже великий вплив на військову промисловість Росії мають зараз Західні санкції. Федерація випустила по Україні більше двох тисяч ракет, це "Іскадери", "Точки-У", ракети повітряного базування Х-55, Х-555, Х-101.

"То російська військова промисловість не зможе відновити ці ресурси в найближчі декілька років. Тому санкції, які Західні країни ввели на постачання комплектуючих дуже боляче вдарили по військово-промисловому комплексу Росії".

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