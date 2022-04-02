Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОВА досягла 35 осіб

Завали після ракетного удару досі розбирають / Фото: Колаж: Сьогодні
Кількість загиблих у результаті ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 35 осіб. З-під завалів рятувальники звільнили 33 тіла загиблих та дві особи померли у лікарні.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Станом на 14:00, внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації та її руйнування загинуло 35 людей. З-під завалів рятувальники вивільнили 33 тіла загиблих та дві людини померли у лікарні. Роботи тривають", – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що за списками шукали 35 людей.
Що відомо про обстріл?
Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстрілялидев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
Того ж дня повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Проте кількість жертв зростає.
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