Кількість жертв ракетного удару по Миколаївській ОВА досягла 35 осіб

Завали після ракетного удару досі розбирають / Фото: Колаж: Сьогодні

Кількість загиблих у результаті ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 35 осіб. З-під завалів рятувальники звільнили 33 тіла загиблих та дві особи померли у лікарні.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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"Станом на 14:00, внаслідок влучання ворожої ракети в будівлю Миколаївської обласної державної адміністрації та її руйнування загинуло 35 людей. З-під завалів рятувальники вивільнили 33 тіла загиблих та дві людини померли у лікарні. Роботи тривають", – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що за списками шукали 35 людей.

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Що відомо про обстріл?

Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстрілялидев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.

Того ж дня повідомлялося, що внаслідок інциденту загинуло семеро людей. Проте кількість жертв зростає.

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