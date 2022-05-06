Кому загрожує Варшава? Напад поляків на Київ та Львів обговорюють у соцмережах

Польща є загрозою територіальній цілісності України. Так заявив 6 травня "язик" президента Росії, яка окупувала Донбас, Крим, частину Херсонської та Запорізької областей, Дмитро Пєсков. Про те саме раніше говорив ще один кремлівський "бос" Наришкін. Начебто випадково на підтвердження слів агресора українськими соцмережами почало гуляти відео з президентом Польщі Анджеєм Дудою, який каже: між Польщею та Україною кордону скоро не буде. Що це все означає?

Відповідь коротка – нічого не означає. Все це лише пропаганда рашистів. До речі, ось повне відео звернення президента Польщі до народу, записане 4 травня.

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Дуда в ньому, зокрема, каже, що Польща до своїх досягнень готується додати справу відновлення України. Він наголошує: вільної, суверенної, сильної України.

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У тій версії відео, яка зараз гуляє соцмережами, цей момент обрізаний. Наводиться цитата, яка, за ідеєю, має переконати українців у якихось корисливих намірах Польщі.

"Як, сподіваюся, пророчо це сказав президент Володимир Зеленський, між нам не буде кордону… Цього кордону фактично не буде… Житимемо разом на тій відновленій землі і будуватимемо своє спільне щастя і свою спільну силу", – каже Дуда.

А модератори пабліків задумливо запитують, як ви гадаєте, українці, що б це означало?

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Росія намагається керувати думкою українців через соцмережі

Тут цікаво ось що. Ні для кого не є секретом, що в українських медіа працювало багато агентів впливу країни-агресора. Деякі з них зараз під підозрою заарештовані і навіть у СІЗО. Наприклад, Марунич, Джангіров. Інші втекли за кордон, як Михайло Погребинський, придворний політолог Медведчука

Заблоковано цілу низку каналів у Youtube, а також сайтів. Але ворожа пропаганда знаходить лазівки. Ймовірно, соцмережі використовують "наосліп", вигадують хайпові теми, на які редактори та модератори можуть клюнути. Польща – одна з них.

Наразі лише одна країна військовим шляхом захопила українські території та намагається їх утримати. Це не Польща.

Кремлівський пропагандист намагається переконати світову громадськість, що загроза Україні походить не від Росії, а від Польщі / Фото: ТАСС



Що важливо знати про Польщу

Польща – країна, яка надала Україні неоціненну допомогу, виклалася на максимум. З Польщі надходить допомога у військовій сфері. Існує також широка гуманітарна допомога.

Польща приймала та продовжує приймати українських біженців. На початок квітня українських біженців у Польщі було майже стільки ж, скільки в інших країнах Європи, разом узятих, – 2,5 млн осіб.

У Польщі зараз – широкий волонтерський рух на підтримку України. Наприклад, у місті Жешув цілий корпус Політехнічного університету з ініціативи студентів перетворено на хаб гуманітарних вантажів, які потім рухаються на схід.

Тут навіть не в президенті Дуді справа. Поляки дуже особисто сприймають агресію проти України. Зокрема, це тому, що СРСР у 60-80-ті роки жорстко, і теж військовим шляхом, придушував будь-яку активність поляків у боротьбі за демократію та свободу. І тому що українці та поляки – близькі народи, у яких схожі мови та багато спільного у минулому.

Польщею зараз керують консерватори. Партія "Право і справедливість", представником якої є Анджей Дуда, є правою, консервативною партією, яка часто критикує політику Євросоюзу і має більшу підтримку у східних воєводствах (тих, що ближче до України і далі від ЄС).

На сході країни багато міст з українським корінням – таких як Пшемисль, Жешув або Хелм. Ці міста раніше разом із поляками населяли українці, у них можна знайти прикмети української архітектури початку ХХ століття. Також у цих краях традиційно висока симпатія до українців. Щоправда, наразі вона поширилася практично по всій країні.

Варшава, як і інші польські міста, освітлена квітами українського прапору / Фото: "Сегодня"



Рашисти пропонували Польщі розділити Україну на частини.

Голова Громадської Ліги Україна-НАТО Сергій Джердж в ефірі проекту FREEDOM на Youtube-каналі "Україна 24" 1 травня розповів історію про те, як кремль вів переговори з Варшавою та Будапештом про можливий поділ України. Частину збиралися забрати собі. Частину, мабуть, Закарпаття, – віддати Угорщині. Ще частину – віддати Польщі. По суті, Польща – за кремлівськими прикидками – могла розраховувати чи не на всю Західну Україну.

Росія вірила, що польські консерватори зацікавляться такою "вигідною" пропозицією. Але Польща це питання не розглядала.

Пізніше Росія загрожувала Польщі війною. З різних джерел лунали попередження про завдання ракетних ударів по території Польщі за її активну допомогу Україні.

Розслідувач BellingCat Христо Грозєв зазначав, що Кремль навіть розглядає плани ядерного удару по польській території. Найімовірніше, у Варшаві.

Росіяни морально відстали від реалій, у яких живе сучасний світ

Джерело в силових структурах США, з яким спілкується "Сьогодні", зазначає: територіальні претензії Росії, як і подарунки іншим країнам – це вияв мислення позавчорашнього дня.

"Коли Росія веде війну з Україною, вона вважає, що обороняється. Вона так вважає. Путін вважає, що на Росію мають напасти. З тієї ж причини він надає таке значення своїм нафті та газу. Він вважає, що за допомогою цих ресурсів може впливати на світову політику", – пояснює наше джерело.

Джерело каже, що у кремлі розглядають сценарій, за яким світ скоро не зможе прожити без російських вуглеводнів. Тому після 2022 року, за їхніми розрахунками, розпочнеться війна за російські природні ресурси. Росію спробують поділити, знищити. Напад на Україну з цього погляду – захист.

"Плани щодо нападу на Україну кремль зводив ще в середині нульових. Це не секрет. Тоді їх широко обговорювали, і відтоді нічого в них не змінилося. Вони вважали, що треба захопити Україну і зробити з неї буфер із Заходом, який нібито готується наступати, бо Заходу конче потрібні російські газ і нафта. Це прояв провінційності їх аналітиків. Вони не врахували, що у світі давно триває процес відмови від нафти та газу. Тесла, вітряки, енергозберігаючі технології – це результати такого процесу. Захід не збирається нападати на Росію, він хоче припинити використовувати ресурси, які у світі добігають кінця і залишилися тільки у Росії та ще кількох країн. Це логічно. Вже зараз відносно спокійно Європа готується відмовитись від російської нафти", – зазначає наше джерело.

Загибель Москви внаслідок конфлікту із Заходом – одна з улюблених тем російських фантастів. І путін так само думає / Фото: Zoom

Те саме, на думку нашого співрозмовника, стосується і з поділом територій: "Захоплювати території – це XIX століття, навіть не ХХ! Ну як це всерйоз можна розглядати? Зараз це у голові тільки у путіна. Угорщина, наприклад, дуже скептично налаштована щодо України. Але вона не висловлювалася проти вступу України до Євросоюзу, тому що в Україні живе багато угорців, і під дахом Євросоюзу всі протиріччя, які нині здаються такими значними, швидко зітруться. Об'єднуватися – ось сучасна альтернатива захопленню територій. Але росіяни неспроможні такого зрозуміти, оскільки вони морально відстали від реалій, у яких живе сучасний світ".

Зрозуміло, поляки, на відміну від російських пропагандистів, чудово зрозуміли президента Польщі Дуду, коли він говорив про те, що скоро не буде кордону між Україною та Польщею. Дуда мав на увазі, що Україна незабаром стане членом Євросоюзу.

З цієї точки зору відповідь на запитання, як зрозуміють слова Дуди українці, полягає в їхньому кругозорі та освіченості. Так, кажуть: кожен зрозуміє по-своєму, у міру своєї освіченості.