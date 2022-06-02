Контрнаступ ЗСУ в Херсонській області: голова ОВА повідомив про успіх захисників України

ЗСУ звільнила понад 20 населених пунктів. / Фото: Думська, Колаж: Сьогодні

Українська армія звільнила від російських окупантів понад 20 населених пунктів на півночі Херсонщини.

Про це голова Херсонської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Лагута повідомив в ефірі телемарафону.

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Яка ситуація

"Зі (сторони. – Ред.) Дніпропетровської області звільнено понад 20 населених пунктів", – заявив він.

За словами Лагути, наші військові просуваються далі на південь області. Водночас він зазначив, що тимчасово окуповану частину Херсонської області залишило близько половини населення.

Нагадаємо, російські окупанти повністю заблокували виїзд із Херсонської області. З 28 травня вони припинили випускати автомобілі з людьми, які хочуть втекти від "русского мира".

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