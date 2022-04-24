Коригувальника обстрілу Маріуполя у 2015 році вбили росіяни

Валерій Кірсанов помер від російських обстрілів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі було вбито Валерія Кірсанова, який коригував "Гради" Російської Федерації на мікрорайон "Східний" у 2015 році.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Як зазначається, Валерій Кірсанов помер від російських обстрілів.

"Та сама мраZота, що у 2015 році навела російські "Гради" на мікрорайон "Східний". Який фактично уникнув покарання через "правку Савченко". Яка хороша новина і дуже показова для всіх зрадників. Відплата чекає на кожного. Без варіантів", – написав Андрющенко.

Нагадаємо, колишній співробітник Міністерства внутрішніх справ України Віталій Кірсанов, який був навідником бойовиків під час обстрілу житлових кварталів Маріуполя 24 січня 2015 року, 15 серпня 2019 року вийшов з-за ґрат завдяки "закону Савченко".

Засуджений до дев'яти років ув'язнення поплічник окупантів провів у колонії чотири з половиною роки. Коли Кірсанов виходив з СІЗО, його зустрічали місцеві жителі та активісти.

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