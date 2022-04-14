Краматорськ та Костянтинівка можуть стати головними мішенями РФ – розвідка

Окупанти продовжуватимуть обстріл Донецької області. Фото: колаж "Сьогодні"
Краматорськ та Костянтинівка Донецької області, ймовірно, стануть головними мішенями для російського обстрілу. Таке припущення винесли у британській розвідці.
Про це повідомили Збройні сили України.
Припускається, що Росія повернеться до своєї традиційної тактики — поєднання широкомасштабних ракетних та артилерійських ударів і зосередження сил для наступу. Та для цього РФ потребуватиме значно більшої кількості сили.
"Подальша оборона українськими військами Маріуполя сковує суттєву кількість російських військ та техніки", – додали ЗСУ.
Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Спочатку було відомо про понад 30 загиблих та 100 поранених. Увечері 8 квітня кількість загиблих через ракетний обстріл зросла до 52. Ще 109 українців поранено.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу в безпечніші області України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють по мирному населенню.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом: "Щойно моральні виродки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ з Ради ООН з прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що удару по Краматорську було завдано навмисно.