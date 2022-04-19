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Червоної кнопки у Путіна немає! Жданов розкрив секрет ядерної валізки

Володимир Козир
19 квітня, 01:42
Сам президент РФ не може прийняти рішення завдати ракетного удару

Для доступу до ядерної зброї потрібно розблокувати спеціальний замок/Фото: Pixabay, колаж: "Сьогодні"

У президента Російської Федерації Володимира Путіна немає червоної кнопки, яка активує ядерну зброю. Процедура її застосування зовсім інша.

Про це військовий експерт Олег Жданов розповів телеведучому Євгену Кисельову в ефірі проєкту FREEДОМ на Youtube-каналі "Україна 24".

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Деталі

"Процедура виглядає таким чином: він віддає наказ на застосування ядерної зброї і видає ключ, який дозволить ввести в кодоблокувальному пристрої спеціальний код, і він відкриє доступ до пускових установок, до застосування ядерної зброї", — розповів Жданов.

Він зазначив, що так просто зняти кодовий замок і отримати доступ до пускових установок не можна.

"Там дуже якісна сталь, яку болгарками не розріжеш. Для того, щоб оператор зайшов до пускової установки, він повинен розблокувати кодоблокувальний пристрій, він повинен ввести код. У Путіна тільки частина коду. Він видає головну частину коду, а далі йдучи по сходинках системи управління цей код доповнюється або підтверджується на відповідних інстанціях. Якщо десь відбудеться збій — кодоблокувальний пристрій зняти буде неможливо. Завдання ядерного удару буде неможливо", — зазначив Жданов.

Також він додав, що якщо знайдеться людина, яка теж має частину до коду із запуску ядерної зброї, і вона знищить цю частину, що запустити ядерну зброю буде неможливо.

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Загроза ядерного удару

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