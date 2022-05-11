Кравчук за рік до смерті натякнув на те, хто зупинить Путіна

Перший президент України раніше казав, що в Україні має бути сильна внутрішня позиція. / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

10 травня пішов із життя перший президент України Леонід Кравчук. Легендарний політик помер у віці 88 років після тривалої хвороби.

Рік тому в ефірі Еспресо він сказав, що цивілізований світ нарешті "зрозумів природу та суть Росії".

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"Не зупинимо просто словами"

"Вже ніхто не стоїть на тому боці, що треба когось задобрювати. Путіну сказано, що він поводить себе в цивілізованому світі не так, як має поводитися. І його буде поставлено на місце. Я в цьому абсолютно переконаний, тому що це тверда позиція Байдена, це зараз тверда позиція європейських країн. От 30 країн-членів НАТО підтримали ж Україну – жодна країна не втрималася від заяви", – сказав Кравчук тоді.

Крім цього, він сказав, хто зупинить країну-агресора Російську Федерацію та її президента Володимира Путіна:

"Єдність, якої не було, США, позиція внутрішня сильна має бути в Україні та підготовка кожної людини до можливого будь-якого сценарію, оборона, військо. І я переконаний, що ми будемо свідомі того, що не будемо боятися, що Росія може розпочати агресію. Ми ж її не зупинимо – якщо голови "гарячі" там будуть у Москві – просто словами. Ми можемо її зупинити лише конкретними діями. На силу має бути застосована сила".

Нагадаємо, з'явилися реакції на звістку про смерть Леоніда Кравчука, президента України у 1991-1994 роках. Свої співчуття висловили українські чиновники, а також високопоставлені політики. Смерть першого президента називають "великою втратою", а його самого – людиною, яка "поховала Радянський Союз". Сайт "Сьогодні" зібрав головні заяви.

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