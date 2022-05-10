Кравчук за рік до смерті передбачив, коли закінчиться війна з Росією

Перший президент України рік тому сказав, коли закінчиться війна з Росією. / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 10 травня, пішов із життя перший президент України Леонід Кравчук. Легендарний політик помер у віці 88 років.

Рік тому в інтерв'ю DW він розповів, коли може закінчитися війна України та Росії.

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"А причина залишається"

"На жаль, Мінський переговорний процес за 6-7 років не дав реальних результатів. Війна триває і ми зараз ведемо боротьбу з її наслідками – обмін полоненими, робота контрольно-пропускних пунктів, різні гуманітарні проблеми. А причина залишається. Причина – це війна" , – говорив тоді Леонід Кравчук.

По его словам, война Украины и России закончится только тогда, когда все мировое сообщество заставит РФ покинуть Крым и Донбасс:

"Я говорю це весь час – як би Україна не прагнула миру, як би не викладалася, але поки світова спільнота, Європа, США, всі разом – і, звичайно, за активної та безпосередньої участі України – не змусять Росію піти з Донбасу і Криму, не змусять Росію жити за нормами міжнародного права, війна не закінчиться".

Водночас він зазначав, що Україна сама першою ніколи не почне агресію:

"Ми за політико-дипломатичний процес. Але якщо Росія почне масштабну агресію, ми захищатимемося силою. У нас немає вибору".

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Нагадаємо, з'явилися реакції на звістку про смерть Леоніда Кравчука, президента України у 1991-1994 роках. Свої співчуття висловили українські чиновники, а також високопоставлені політики. Смерть першого президента називають "великою втратою", а його самого – людиною, яка "поховала Радянський Союз". Сайт "Сегодня" зібрав головні заяви.

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