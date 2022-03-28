Знищити російський корабель у порту Бердянська допомогли агенти в Росії – начальник ГУР

Кремль допомагає знищувати російську техніку в Україні. Фото: Maxar, колаж "Сьогодні"

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів, що Україна має гарну підтримку агентурної розвідки та серйозних джерел у Кремлі. Так, розвідка допомогла знищити російський корабель у Бердянську.

Про це Буданов повідомив в інтерв'ю виданню Coffee or Die.

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За словами генерала, Україна отримує багато інформації про плани Кремля щодо нашої країни. Завдяки джерелам українцям вдалося поринути у безліч секторів російського військового, політичного та фінансового керівництва.

Для прикладу Буданов навів нещодавній ракетний удар у Бердянську, внаслідок якого було знищено російський десантний корабель. Так, розвідка допомогла визначити, в який момент потрібно поцілити, щоб завдати максимальної шкоди противнику.

"Ракета вдарила в той момент, коли до корабля підійшли бензовози та вантажівки з боєприпасами", – наголосив генерал.

У Бердянську ЗСУ, окрім "Орська", підбили ще три десантні кораблі РФ

У четвер, 24 березня, Збройні сили України атакували захоплений російськими окупантами Бердянський порт у Запорізькій області. Як повідомляв сайт "Сьогодні", українські військові знищили десантний корабель ворога "Орськ" та резервуар на 3000 тонн палива.

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Також стало відомо, що крім знищеного "Орська," було пошкоджено ще кілька російських військових суден. За даними видання Obozrevatel, сталася пожежа на великому десантному кораблі "Саратов".

"Рятуються втечею БДК "Куніков" та "Новочеркаськ", які також отримали пошкодження й втрати серед екіпажів (11 поранених, 3 загиблих)", – інформує ресурс.