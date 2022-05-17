Кремль уже вирішив, кому віддати на розграбування зруйнований Маріуполь

У Росії вирішили, хто буде "правити" у зруйнованому Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Зруйнований російськими окупантами Маріуполь загарбники планують віддати у розпорядження кадировцям. Місто хочуть віддати з портом та правом мародерства. 17 травня вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

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"Для залякування та придушення спротиву планується віддати місто кадировцям. З портом та правом мародерства. Тепер ми фіксуємо часткове підтвердження", – заявив він.

Андрющенко розповів, що 17 травня у заблокованому Маріуполі вперше відбулася робоча зустріч за участю окупаційної адміністрації, депутата Держдуми РФ Сабліна (куратор окупації Маріуполя з 2014 року), Адама Делімханова та Ахмеда Долгаєва. Вони є частиною політичної влади Чечні. На зустрічі обговорювалися плани щодо "відновлення Маріуполя".

"Кадировці поводились як господарі, та сам графік зустрічі радше нагадував оцінку та інвентаризацію того, що залишилось. Аніж щось, схоже не "плани з відновлення", – додав радник мера.

Зустріч за участю окупаційної адміністрації у Маріуполі

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Евакуація з "Азовсталі"

Після 82-х днів оборони з оточеного окупантами Маріуполя почали евакуювати поранених українських військових, які обороняли завод "Азовсталь". Військове командування України дало наказ зберегти особовий склад оборонців. У ніч проти 17 травня понад 250 військових через гуманітарний коридор було виведено на непідконтрольні Україні території.

У медичний заклад у Новоазовську евакуювали 53 важкопоранених для надання медичної допомоги. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор було доставлено до Оленівки. Обидва населені пункти окуповані.

Віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук розповіла, що захисників Маріуполя обміняють на російських військовополонених.

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Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що захисники "Азовсталі" виконали наказ командування стримати велике угруповання окупантів і зараз отримали новий – зберегти свої життя.

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