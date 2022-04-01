Кулеба та Блінкен обговорили нові санкції проти РФ

Кулеба подякував Блінкену за вже надану підтримку США/Фото: Alex Edelman/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Політики обговорили кроки для економічного та військового зміцнення нашої країни, а також нові санкції проти Росії.

Про це повідомив глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.

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"Обговорили з держсекретарем Блінкеном кроки з економічного і військового зміцнення України, щоб ми могли продовжувати ефективно відбивати подальші російські атаки. Вдячний США за вже надану підтримку. Настають нові удари по російській економіці, фінансовій системі й торгівлі", – повідомив Кулеба.

Зеленський розповів, якою бачить перемогу України

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню The Economist відповів на запитання, якою бачить українську перемогу.

"Перемога – це можливість врятувати якнайбільше життів, адже без цього ніщо не мало б сенсу. Наша земля важлива, так, але зрештою це просто територія. Я не знаю, скільки триватиме війна, але ми боротимемося до останнього міста. Від самого початку, коли вибираєш варіант про те, що люди повинні робити чи не робити, люди не розуміють, що таке повноцінна війна. Моя робота – дати сигнал, щоб люди знали, як чинити. І коли ти показуєш, як має поводитися Україна, ти теж повинен поводитися відповідно", – розповів президент.

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