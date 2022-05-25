Кулеба назвав три пункти, за якими Україна не піде на компроміс з Росією

Дмитро Кулеба оцінив ймовірність подальших переговорів з Росією. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна ніколи не відмовлялася від продовження переговорів із Росією, але відмовлялася приймати "російські ультиматуми". Крім того, є питання щодо яких наша країна ніколи не піде на компроміс. А продовжувати переговори, доки РФ посилює наступ на Донбасі, неможливо.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише Daily Sabah .

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За його словами, після зустрічі у Стамбулі українська сторона побачила, що Росія продовжує використовувати мову ультиматумів та не готова до вирішення. Також коли Росія посилила наступ на Донбасі, Київ побачив, що росіяни обрали війну, а не мир.

"Як можна говорити про переговори, розв'язуючи масштабну наступальну операцію в районі Донбасу, де триває наймасштабніша війна в Європі з часів Другої світової війни?", – запитав Кулеба.

На які "компроміси" Україна ніколи не погодиться

Глава МЗС упевнений, що Росія повинна шукати рішення, засновані на взаємній повазі, а не на ультиматумах і показати, що вона віддає перевагу дипломатії війні.

Міністр також додав, що мета Києва – "якнайшвидше закінчити війну перемогою України".

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Кулеба назвав три пункти, за якими Україна ніколи не піде на компроміс.

"Навіть якщо півсвіту нападе на нас і змусить нас піти на поступки, ми цього не зробимо", – пояснив міністр.

Серед цих пунктів:

територіальна цілісність України;

російські солдати мають повністю залишити територію України;

український народ, а не Росія, визначатиме зовнішню політику України.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, коли може відбутися новий раунд переговорів і чи можлива зустріч президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

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Водночас, Зеленський назвав три головні питання до Путіна, які обговорюватимуться на переговорах.