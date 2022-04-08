Кулеба закликав позбавити РФ членства в ОБСЄ

Кулеба вважає, що членство РФ в ОБСЄ є загрозою безпеці та співпраці в Європі. Колаж "Сьогодні"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав створити відповідну процедуру та виключити РФ з Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

Про це він написав у соціальній мережі Twitter.

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"Невиправдана агресія та звірства Росії зруйнували самі основи Гельсінського Заключного акту. Членство РФ в ОБСЄ становить загрозу безпеці та співпраці в Європі. Якщо ОБСЄ не має відповідних механізмів призупинення членства країн, тоді потрібно створити процедуру і видалити РФ", – пише Кулеба.

Нагадаємо, генасамблея ООН призупинила участь Росії у Раді ООН з прав людини. За це проголосували 93 країни, проти – 24, ще 58 утрималися.

Як окупанти вбивали мешканців міста

У місті Буча Київської області у братській могилі вже поховали 280 місцевих жителів. За словами міського голови Бучі Анатолія Федорука, на вулицях лежать тіла вбитих людей, яким по 14 років.

На багатьох тілах були білі пов'язки, що свідчило, що вони беззбройні. Крім того, у селі Новий Биків перед танками поставили дитячі коляски.

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