Лавров у ступорі. Що відбувається з переговорами України та Росії

Сергій Лавров заявив про проблеми у переговорах щодо миру в Україні. / Фото: Колаж: Сьогодні

Україна та Росія провели черговий раунд переговорів через онлайн-зв'язок. Переговори тривали 21 та 22 квітня. Внаслідок цього міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що вони "застопорилися".

Про це повідомляє "Українська правда", "Настоящее время" і "Інтерфакс".

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Позиція української сторони

Глава переговорної групи Давид Арахамія у коментарі УП підтвердив дати переговорів – 21 та 22 квітня. Водночас, український високопосадовець на умовах анонімності сказав, що Україна висунула російським переговорникам ультиматум. За його словами, Київ заявив про неприпустимість проведення "референдуму" в окупованій Херсонській області і що це "поставить крапку у переговорах".

Радник голови ОП Михайло Подоляк. Фото: Reuters

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Водночас, ще один учасник переговорного процесу Михайло Подоляк пояснив у коментарі "Сьогодні", що переговори в онлайн-форматі веде робоча підгрупа. Вона вивчає юридичні формулювання, необхідні для того, щоб підписати "договір про вихід із війни у мир".

"З точки зору інтенсивності сьогодні в офлайн-форматі взагалі немає поки що переговорів, є лише онлайн-розмови юридичних консультантів. Щодо заяв Російської Федерації, особливо тих сторін, які не є членами переговорної групи, то я б ще раз рекомендував менше слухати ці заяви , тому що вони мають на меті чинити тиск на публічний простір, на медійний простір, ніж мають відношення до того чи іншого процесу", – заявив Подоляк.

Позиція російської сторони

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: Reuters

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Глава МЗС РФ Сергій Лавров звинуватив Київ у тому, що переговори затягуються.

"Ми вели переговори. Наразі вони застопорилися, тому що п'ять днів тому чергова пропозиція, яку ми передали українським переговорникам, яка була сформульована з урахуванням їх на той момент отриманих коментарів – залишається без відповіді", – сказав міністр.

Він також заявив, що президент Володимир Зеленський стверджує, що не отримує пропозиції російської сторони щодо переговорів.

Водночас, Лавров повідомив, що Україна "погодилася бути нейтральною, позаблоковою та без'ядерною країною при наданні гарантій безпеки міжнародним співтовариством".

"А про те, як Україна ставиться до цих можливостей, мені дуже дивно чути щодня заяви українських представників різного ґатунку, включаючи президента та його радників, що їм ці переговори не треба, що вони змирилися зі своєю долею", – додав глава МЗС РФ.

Лавров також стверджує, що Росія не веде переговори з Україною щодо гарантій безпеки та не впливає на перелік країн, які Київ бачить своїми гарантами безпеки.

Крім того, на запитання журналіста щодо заяви Зеленського про те, що знищення російськими військовими захисників Маріуполя поставить крапку у переговорах, Лавров сказав, що "Росія не потерпить ультиматумів".

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