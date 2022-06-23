Літо для окупантів буде спекотним! HIMARS вже в Україні

РСЗВ HIMARS. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що до України прибула перша партія американських реактивних систем залпового вогню HIMARS. Він подякував голові Пентагону Ллойду Остіну "за ці потужні інструменти".

"Літо буде спекотним для російських окупантів. І останным для деяких з них", – написав Резніков у Twitter.

Коротко про HIMARS

HIMARS – розроблена наприкінці 90-х американська ракетна артилерійська система підвищеної мобільності, яка змонтована на колісному шасі.

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HIMARS несе шість ракет для залпового вогню або одну ракету MGM-140 ATACMS на п'ятитонній вантажівці. Система була розроблена як мала мобільна РСЗВ з можливістю "стріляй-і-біжи".

Система транспортується літаком C-130. Її випускає один із підрозділів Lockheed Martin.

Раніше ми повідомляли, що Жданов розповів, на яких напрямках ЗСУ застосовуватимуть американські РСЗВ.

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Крім того, посол США дозволила використовувати HIMARS на розсуд ЗСУ.