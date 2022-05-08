Лисичанськ та Сєверодонецьк знеструмлені після авіаударів та артобстрілів окупантів – Гайдай

Через удари були обірвані лінії електропередачі / Колаж "Сьогодні"

Російські окупанти обстріляли Лисичанськ та Сєверодонецьк Луганської області. Через авіаудари були обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. В результаті міста залишилися без електроенергії.

Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Застосовано артилерію, завдано авіаударів. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо. Проте знову руйнування об'єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку. Як тільки ситуація буде дозволено, аварійні бригади вирушать на обстеження", – йдеться у повідомленні.

Через обстріл окупантами Привільного загинули діти

Російські окупанти 7 травня у Луганській області обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули двоє дітей, ще двоє дітей та літня жінка отримали тяжкі поранення

Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом у пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. 14 років знайшли без ознак життя. Ще дві дівчинки 12 та 8 років та жінка 69 років отримали поранення", – написав Гайдай.

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