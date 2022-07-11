Подоляк жорстко потролив розпіарені С-400 РФ

Михайло Подоляк (ліворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Відома російська система протиповітряної оборони С-400 "ловить ракети, як російські футболісти – м'ячі".

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк,

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"Росія хотіла довести, що в неї "друга армія світу". Всі побачили: армія мародерів, терористів і ґвалтівників. Росія хотіла показати, що має потужний ВПК (військово-промисловий комплекс. – Ред.) – #аналоговнет. Всі побачили: знаменита С-400 ловить ракети, як російські футболісти – м'ячі. Все ще йде за планом, чи не так?" – написав Подоляк.

Зазначимо, як заявляють в Міноборони РФ, тактико-технічні характеристики зенітно-ракетного комплексу С-400 такі: дальність виявлення цілі – до 600 км, максимальна дальність ураження аеродинамічних цілей – до 400 км, балістичних ракет середньої дальності – 15 км, висота ураження цілей – від 5 м до 30 км, середня швидкість польоту ракет – до 2,5 км/с, їхня стартова маса – до 1,9 т, швидкість цілі максимальна – 4,8 км/с.



Після появи на озброєнні ЗСУ HIMARS у Росії почали скаржитися, що С-400, які "на папері" спроможні збивати такі ракети, не впоралися з цим завданням, що призвело до знищення російських складів з боєприпасами та серйозних втрат у живій силі.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ вдарили по окупантам та їхній техніці на півдні.

Також нагадаємо, капітан 103-ї бригади розповів про роботу HIMARS на фронті.