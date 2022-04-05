Людей розстрілювали з танків, багато хто зник безвісти: що відбувалося в окупованій Бородянці

У Бородянці не залишилося цілих багатоповерхових будинків / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

У Бородянці немає жодного багатоповерхового будинку. Усі житлові будівлі цілеспрямовано розстрілювали з танків та БТР, людей ловили на вулицях, і більше їх ніхто не бачив.

Про це повідомив голова Бородянської територіальної громади Григорій Єрко в ефірі проєкту FREEDOM.

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Свідчення очевидця

"Коли розпочали бойові дії в нашій країні, ворожі колони пішли у бік Києва до Вишгорода. Там їм заступили шлях. Наступний шлях узяття Києва йшов через Бородянку. Ми намагалися перешкоджати просуванню колон. Але в нас не було жодного озброєння, окрім автоматів. Перші колони – це були танки. За танками – БМП, БТРи, легша техніка. І перше, що вони зробили – розпочався обстріл мирних будинків. Почався обстріл багатоповерхових будинків. З БТРів та танків. Коли проходила перша колона, всі, хто хотів подивитися, що воно йде, були обстріляні з автоматів. Це шокувало всіх, хто це бачив і хто це чув. Все, що рухалося, – все було обстріляне: будинок, кватирка, вітер шторку розвіває – і в той бік вогонь одразу з БТР або танка", – розповів в ефірі Григорій Єрко.

За його словами, у Бородянці знищено всі багатоповерхівки.

"Найстрашніше, що ми зазнали, – це авіаудари по мирних будинках. По домах наших співгромадян. Від авіабомб, звісно, нікого не можна було врятувати. Люди сиділи у підвалах, ми не могли підійти до цих будинків, тому що був безперервний рух цих коло, і розстріли – вліво і вправо", – згадує голова Бородянської територіальної громади.

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Окупація

Під час окупації міста рашисти розбили блокпости. Рух вулицями було заборонено, виходити з двору – заборонено, все було заборонено.

"Вода, світло, каналізація – нічого не було. Після цього зник зв'язок, оскільки цілеспрямовано були знищені всі вежі. Жодний зв'язок не міг працювати в нашому населеному пункті. Далі ми добивалися "зелених коридорів". Погодження пройшли. Тільки починали рух – починалися бойові дії, розстріли", – каже Єрко.

Евакуація перетворювалася на розстріл

"Далі ми почали вивозити та евакуювати людей на легкових автомобілях. Зібрали людей, волонтерів, які не злякалися, і під артилерійським вогнем вивозили людей у сусідні села. Ми хотіли якнайбільше вивезти людей, тому використовували маленькі машини, а автобус – велика мішень для автоматника і для кулеметника. Постійні обстріли автомобілів призвели до того, що з 30 машин тільки дві залишилися цілі. Ми вивезли людей, потім знову зазнали авіаудару, навіть по двоповерхових будинках літаки відкривали вогонь. Досі в Бородянці залишалося близько 3 тисяч населення. Тепер у місті близько 1200 мешканців, яким доставляють гуманітарну допомогу з усієї країни", – розповів Григорій Єрко.

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Російське гестапо

"Людей, які пересувалися, вони брали в полон. З них знущалися, закривали в приміщенні. Перед тим, як привести до свого гестапо, вони одягали мішки на голову. Потім якимось дивом одних відпускали, інших кудись відвозили, і тих людей більше ніхто не бачив... Де вони поділися, не знаємо... Я сьогодні приїхав із села Шибене – зникли дві жінки. Вчора їх знайшли розстріляних та закиданих гілками у якійсь ямці. Сьогодні ось щойно приїхали люди, розбирали завали у селі Загальці. Там одноповерхові будинки. Витягли з-під завалів 8 трупів. Це тільки початок. Ми зараз розмінуємо наші будинки, бо в багатьох будинках стоять розтяжки", – продовжив Єрко.

Трагедія у Бородянці