Макрон дав перший коментар після приїзду до Києва: деталі

Макрон з перших хвилин у Києві висловив підтримку Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон після прибуття до Києва дав короткий коментар журналістам на платформі столичного вокзалу. Він заявив, що у нього є послання до українців і відкрив деталі візиту.

Про це пише CNN.

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Глави Франції, Німеччини та Італії Еммануель Макрон, Олаф Шольц та Маріо Драґі прибули до України потягом вранці у четвер.

Відразу ж після прибуття до Києва Макрон сказав, що політики зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським і відвідають місця, де були військові дії.

На запитання, чи має він послання для українців, Макрон сказав, що має "послання про європейську єдність, адресоване українським чоловікам і жінкам".

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"Ми знаємо, що найближчі тижні будуть дуже важкими. Я хочу підтримати їх і бути на їхньому боці", – сказав він.

Макрон, Шольц та Драґі у Києві. Фото: Reuters

Чого чекають від візиту до Києва

Радник голови Офісу президента та міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів припустив, що, ймовірно, Шольц, Макрон і Драґі проведуть переговори з президентом Володимиром Зеленським щодо надання нашій країні статусу кандидата на членство в ЄС. Водночас, можливо, натомість політики переконуватимуть главу держави повернутися до переговорів з Росією.

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Також повідомлялося, що візит важливий, оскільки відбудеться напередодні визначення Європейською комісією оцінки, чи Україна має надати статус кандидата на вступ до ЄС. Рішення очікується 17 червня. Проте Макрон виступав проти та пропонував альтернативний варіант розвитку подій.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Макрон назвав два варіанти закінчення війни в Україні. Читайте також про те, що Зеленський хоче, щоб Шольц нарешті визначився з позицієюБерліна щодо війни.