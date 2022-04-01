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Макрон зустрівся з мером Мелітополя, який був у полоні в окупантів

Марія Николаєнко
1 квітня, 23:01
Президент Франції запросив Івана Федорова до Єлисейського палацу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся з мером тимчасово окупованого Мелітополя Іваном Федоровим, звільненим із російського полону. Про це він написав у Twitter.

"Викрадений російською армією, ніхто не може уявити, що зазнав мер Мелітополя. Тепер на волі він про це розповідає. Його історія нас приголомшила. Я висловив йому та українським депутатам наше захоплення та підтримку. Ми сповнені рішучості і ми з Україною", — написав. Макрон.

Він також опублікував фотографії із зустрічі в Єлисейському палаці.

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Викрадення мера Мелітополя

  • 11 березня 10 окупантів викрали мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом Під час викрадення йому вдягли пластиковий мішок на голову.
  • Вороги затримали його у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.
  • 17 березня стало відомо, що мера Мелітополя Івана Федорова обміняли на 9 російських солдатів-строковиків у рамках обміну полоненими. Росіяни понад 5 днів схиляли його до співпраці.
  • Президент України Володимир Зеленський привітав мера міста у відеозверненні.