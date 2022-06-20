Малюська відкрив план, як у росіян відбиратимуть українські активи

Малюська розповів, що буде з активами росіян/Фото: колаж: "Сьогодні"

До кінця літа почнеться активне вилучення українських активів росіян та громадян, які співпрацюють із російською владою.

Про це заявив міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі телемарафону.

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За його словами, майна вже позбулися власники "Ощадбанку" і "Промінвестбанку".

"Майно великої кількості зрадників заблоковано, заарештовано, вони не можуть продавати і відчужувати майно. Етап масової конфіскації ми очікуємо десь ближче до кінця літа", — сказав Малюська в ефірі телемарафону.

Росіяни втратили велику партію майна за кордоном

Уряд Фінляндії конфіскував майно росіян, які перебувають під санкціями, на суму близько 76 мільйонів євро.

У відповідь на війну в Україні управління зі стягнення боргів Фінляндії заморозило, зокрема, велику кількість товарних вагонів.

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За попередніми даними, через санкції в Росії конфіскували понад 1000 таких вагонів. Їхня загальна вартість може досягати 20 мільйонів євро.

Також було вилучено великі партії цінної сировини. Наприклад, у порту Коккола залишився вантаж залізної руди, вартість якого оцінюється в 40 млн євро.

Також ми писали, що Україна почала примусово вилучати майно РФ. Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що суд заарештував майно Медведчука та його дружини Марченко.