Марченко скасував "сухий закон" на Одещині, але пити дозволив не всім

Марченко підписав відповідний наказ / Колаж "Сьогодні"
На Одещині з 22 червня скасували "сухий закон". Щоправда, є дуже важливе обмеження, систематичне порушення якого може призвести до повернення заборони продажу міцних спиртних напоїв для всіх категорій громадян.
Про це повідомляється на телеграм-каналі Одеської обласної адміністрації .
Що відомо
Повідомляється, що "сухий закон", запроваджений з початку воєнного стану, скасовано наказом начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. З 22 червня 2022 року в Одесі та Одеській області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв у період з 09:00 до 20:00.
Проте є головна умова.
Суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних сил України, Національній гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.
Раніше Максим Марченко підписав наказ, яким з 1 квітня дозволили продавати в області вино, пиво, лікер, шампанське та портвейн.
Обстановка
- Загалом у регіоні, як і по всій Україні, неспокійно. 20 червня в Одесі від вибухової хвилі після того, як уранці збили ворожу ракету, було пошкоджено близько сотні вікон.
- Того дня, як повідомили в ОК "Південь" протягом трьох годин ворог завдав по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами.
- 14 червня в Одесі та Одеській області станом на 7-му ранку було чутно вибухи. Пізніше у місті було оголошено повітряну тривогу.