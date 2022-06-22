Марченко скасував "сухий закон" на Одещині, але пити дозволив не всім

Марченко підписав відповідний наказ / Колаж "Сьогодні"

На Одещині з 22 червня скасували "сухий закон". Щоправда, є дуже важливе обмеження, систематичне порушення якого може призвести до повернення заборони продажу міцних спиртних напоїв для всіх категорій громадян.

Про це повідомляється на телеграм-каналі Одеської обласної адміністрації .

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Що відомо

Повідомляється, що "сухий закон", запроваджений з початку воєнного стану, скасовано наказом начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка. З 22 червня 2022 року в Одесі та Одеській області дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв у період з 09:00 до 20:00.

Проте є головна умова.

Суворо забороняється продаж алкогольних напоїв військовослужбовцям Збройних сил України, Національній гвардії, а також представникам військових формувань та правоохоронних органів.

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Раніше Максим Марченко підписав наказ, яким з 1 квітня дозволили продавати в області вино, пиво, лікер, шампанське та портвейн.

Обстановка