Маріуполь зараз деблокувати неможливо – Арестович

Арестович розповів про ситуацію у Маріуполі. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що деблокада Маріуполя військовим шляхом поки що неможлива, але на військовому рівні робиться все можливе, щоб підтримати захисників міста.

Про це він повідомив у інтерв'ю Марку Фейгіну.

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За словами Арестовича, вжито всіх гуманітарних та політичних заходів для деблокади міста. Запитання на особистому контролі президента України Володимира Зеленського.

"Президент десь на 10-11-й день війни, після того, як Маріуполь повністю оточили, після того як ударили по пологовому будинку, зробив Маріуполь для себе темою номер один", – зазначив він.

Арестович додав, що про ситуацію поінформовано всіх лідерів провідних країн, голів світових церков, міжнародних гуманітарних організацій, щоб вплинути на російську сторону і випустити з міста хоча б мирних жителів.

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За його словами, ці зусилля, включаючи переговорну групу, дали результат. Спочатку людей почали випускати із Маріуполя на особистому транспорті. Допущено евакуаційні автобуси (в Бердянськ) для вивезення маріупольців до Запоріжжя. Так вдалося врятувати 150 тисяч осіб.

За словами радника голови ОП, для підтримки Маріуполя роблять наступні кроки:

постачання російських військ переривалося під Маріуполем ушкодженням залізниці Крим – Мелітополь;

українські захисники завдавали ударів по порту Бердянська;

до Маріуполя літали українські вертольоти, вивозили поранених та завозили боєприпаси та обладнання. Пізніше один з гелікоптерів був збитий, а бійці потрапили в полон, після чого маршрут став відомим і його не можна повторювати;

командування Збройних сил України робить будь-які можливі рухи у Запоріжжі, щоби частина військ, які могли піти на Маріуполь, пішли на фланг у Запорізьку область. Військові роблять усе, що можуть.

Ситуація у Маріуполі