Ситуація на кордоні з Білоруссю знову небезпечна – інтерв'ю з начальником Чорнобильської зони

Євген Крамаренко розповів, яких збитків зазнала Зона відчуження через вторгнення Росії. Колаж: Segodnya.ua

Більша частина Зони відчуження досі лишається замінованою, а ЗСУ проти того, аби Чорнобиль відвідували туристи. Як ЧАЕС вдалося врятувати від ядерної катастрофи та які збитки завдали Чорнобилю окупанти – в інтерв’ю голови Державного агентства з управління Зоною відчуження Євгена Крамаренка для Segodnya.ua.

"Окупанти не сумнівалися, що тепер ЧАЕС – їхня власність"

- Навіщо вторгатися в Зону відчуження? Який у цьому сенс? Адже станція не є діючою. Погоджуєтеся з думкою, що це – ядерний тероризм: сидіти на величезній стаціонарній атомній бомбі і погрожувати нею світові?

- На мою суб’єктивну думку, вторгнення у Зону відчуження відбулося тому, що тут відсутнє населення. І мінімальна кількість персоналу знаходилася на той час на наших об’єктах. Тому загарбникам було відносно легко просуватися цією територією, бути непомітними на об’єктах, у лісистій місцевості. І звідти організовувати наступ на територію Києва і Київської області.

Ядерний тероризм – також, безперечно. Але це вже супутній фактор, вважаю.

Вперше в світовій історії військові літаки пролітали над атомною електростанцією, вперше відбувався запуск ракет зі стратегічних та штурмових літаків, які потім летіли на Київ. Вперше в історії військова броньована техніка знаходилася на майданчику атомної електростанції. А військовослужбовці вперше порушили режим фізичного захисту і безперешкодно пересувалися по ядерному об’єкту.

- А що говорили окупанти? Як вони самі пояснювали своє перебування на станції та в Зоні відчуження?

- Наші співробітники, які там знаходилися протягом всього терміну окупації, пізніше розповідали, що серед тих, хто захопив ЧАЕС, було декілька осіб, які стверджували, що є представниками "Росатома".

Вони говорили, що прийшли туди надовго, що це тепер буде їхній об’єкт на постійній основі, покидати станцію вони не збиралися і не сумнівалися у тому, що це вже їхня власність.

Вторгнення у Зону відчуження відбулося у перший же день війни – 24 лютого. Фото: ДАУЗВ

"Наслідки могли бути втричі гірші, ніж після катастрофи 1986-го"

- Наскільки взагалі небезпечна присутність військових та військової техніки на станції? Чи могла там повторитися катастрофа 1986-го року?

- У 1986-му році відбувся навіть не вибух, а гідроудар, який спричинив пожежу й аварію на четвертому енергоблоці ЧАЕС.

Зараз же на території ЧАЕС знаходиться сховище відпрацьованого ядерного палива з трьох інших енергоблоків. І у ставках-охолоджувачах відбуваються певні технологічні процеси для утримання палива у холодному стані.

Якщо ці процеси зупиняться – енергозбірки з ядерним паливом можуть розплавитися – і це вже буде за силою не один ядерний реактор, як під час аварії у 1986-му, а три. Тобто наслідки могли бути втричі гірші.

- Який момент в окупації був найнебезпечнішим для станції?

- Найбільш небезпечний момент був, коли агресори пошкодили лінію енергопередач об’єкта "Укриття", який забезпечує локалізацію 4-го енергоблоку. Ставки-охолоджувачі і сховища відпрацьованого ядерного палива тоді втратили свої функції щодо безпеки.

Включилися резервні генератори, у яких був запас палива на 48 годин. І якщо би подача електроенергії не поновилася, наслідки могли би бути дуже небезпечні.

На щастя, співробітники ДСНС і "Укренерго", що знаходилися в окупації, змогли провести ремонтні роботи.

"У Чорнобилі не лишилося жодних не зламаних загарбниками дверей"

- Вам вже вдалося підрахувати збитки, які російська армія нанесла ЧАЕС і загалом Зоні відчуження?

- Підрахунок ще триває. Основний процес інвентаризації вже закінчений, але ще підраховуються збитки, що завдані екології, а також витрати на відновлення.

Під час інвентаризації ми обрахували збитки щодо пошкодження, викрадення чи знищення техніки, будівель, обладнання, автомобілів – вони складають 1,2 млрд гривен. А збитки на відновлення цих матеріальних цінностей – попередньо близько 3,12 млрд.

Спільно з Держекоінспекціюєю ми ще обраховуємо збитки, завдані природі. Та збитки, що пов’язані з відновленням території Зони відчуження. Наприклад, окупанти пошкодили верхній шар ґрунту, деякі пункти тимчасової локалізації радіоактивних відходів. Була нанесена шкода й живій природі – дуже багато звірів підірвалися на мінах. Окрім того було охоплено пожежами та знищено близько 10 тисяч гектарів лісових насаджень.

- Правда, що окупанти навіть встановили спеціальний щоденний час, щоб мародерити у Зоні? Що крали і що вивозили?

- Головне, що всі ядерні об’єкти залишилися цілими. І не сталося витоку дуже активних радіоактивних відходів, що становлять велику небезпеку як для нас, так і для інших держав.

Але підприємствам Зони відчуження, адміністративним, офісним приміщенням та гуртожиткам, які знаходять у місті Чорнобиль, пощастило менше.

Там окупанти облаштували свою комендатуру і щодня – після сніданку і десь до обіду – приходили мародерити. У місті Чорнобиль не лишилося жодних неушкоджених закритих дверей. Одні й ті ж самі приміщення по кілька разів грабували різні зміни, різні люди. Наприклад, в одному й тому ж приміщенні перші зламали двері й забрали одні речі, прийшли другі – винесли інші речі, треті – забрали те, що лишилося від перших… І так – всі 35 днів окупації.

Тому дуже сильно постраждали приміщення, оргтехніка та місця проживання наших працівників. Там викрадено все – навіть матраци з ліжок, телевізори та посуд з їдалень.

Одні й ті ж самі офісні приміщення окупанти розграбовували по кілька разів. Фото: ДАУЗВ

Комп’ютери розбирали і вибірково забирали внутрішні деталі, деякі монітори забрали, а деякі зламали. Забирали жорсткі диски, процесори і модулі пам’яті.

Покрали дороговартісне серверне обладнання, на якому знаходилися централізовані програми для підприємств, що здійснювали дозиметричний контроль у Зоні відчуження чи зберігали якусь узагальнену інформацію.

Навряд чи вони щось зможуть з цим зробити поза межами Зони, адже це була цілісна система.

"Навіть з тракторів знімали двигуни й рулі"

- А як щодо Центральної аналітичної лабораторії? Вона також постраждала?

- Центральна аналітична лабораторія – це комплекс об’єктів для дослідження радіоактивних матеріалів і взагалі будь-яких предметів, які можна обстежити на стан радіаційного випромінювання. Окупанти забрали серверне обладнання, яке здійснювало управління цією лабораторією, і комп’ютери. А також декілька апаратів для проведення дослідження.

Але частина апаратура залишилася на місці. Зараз вона не функціонує, ми шукаємо можливість поновити її роботу.

- На деяких вкрадених об’єктах були GPS. Ми можемо зараз встановити, де знаходить, наприклад, викрадений транспорт?

- Автотранспорт у Зоні відчуження також дуже постраждав.

Росіяни розкомплектували авто, навіть з тракторів, вантажівок і пожежних машин знімали двигуни, рулі, приладові панелі. З деяких – крісла позабирали, деякі – розстріляли чи спалили. Ну і частину автомобілів викрали.

Ті машини, які виїхали за територію Зони, ми зараз відстежуємо на території Білорусі, де вони пересуваються. Частина з них чомусь стоїть поблизу кордону з Україною.

Від чорнобильського автопарку майже нічого не лишилося. Фото: ДАУЗВ

"У перші дні війни через Зону на Київ йшло 10 тисяч ворожих машин"

- Ми знаємо, яка кількість військових брала участь у захопленні Зони, захопленні станції? І скільки там за цей час побувало особового складу і техніки?

- На території ЧАЕС в окупантів був штаб. Наші працівники розповідали, що там постійно знаходився офіцерський склад – близько 150 осіб в адмінприміщеннях. А поруч, на санпропускнику, – близько 1000 солдат. У комендатурі, що була облаштована у місті Чорнобиль – близько 500 військових.

А рух Зоною відчуження ворожої техніки відбувався постійно – трьома основними напрямками.

Наш персонал міг відстежувати техніку, яку переганяли через місто Чорнобиль – дуже багато понтонної техніки, екскаватори й інша будівельна техніка, автомобілі-заправники, БТРи, танки, машини з особовим складом. Всього наші працівники нарахували близько 10 тисяч транспортних засобів, які рухалися на Київ у перші дні.

- Ми знаємо, що на окупованій частині Київщини росіяни чинили страшні звірства по відношенню до людей. Чи не було такого щодо працівників Зони відчуження та ЧАЕС?

- Після звільнення з людьми працювали психологи. У них було сильне перевантаження та інші психологічні наслідки. Але якихось тілесних ушкоджень не було.

Проте люди розповідали, що пережили щоденні обшуки. Іноді при ротації військових – по 2-3 рази на день. Частіше таке відбувалося у місті Чорнобиль.

На ЧАЕС людям забороняли пересуватися станцією. Вони працювали, спали й весь час перебували в одних і тих же приміщеннях всі 35 днів.

"Творчість" російських загарбників, які понад місяць утримували Зону й атомну станцію. Фото: ДАУЗВ

- Скільки наших людей перебувало у Зоні та на станції на момент захоплення?

- На станції перебувало 103 працівники і 169 нацгвардійців, яких потім взяли в полон і вивезли на територію Білорусі.

Частину працівників вдалося ротувати, їх приїхали замінити 46 інших співробітників. Наприклад, викликалася на заміну жінка-повар з ЧАЕС. У неї і чоловік, і син перебували там же – у Національній гвардії.

Але 16 працівників відмовилися виїжджати, бо фактично не мали куди – їхні домівки також знаходилися в окупації. Наприклад, в Іванкові чи Славутичі. Тож вони лишилися виконувати свої службові обов’язки.

Ще близько 50 наших співробітників знаходилися на підприємствах міста Чорнобиль.

"У Рудому лісі росіяни облаштували кухні зі столиками і "буржуйками"

- Історія, про яку багато говорили, але у яку досі важко повірити – окупанти дійсно рили окопи у найзабрудненішій частині Зони відчуження – Рудому лісі?

- Дійсно, вони там окопувалися, там же їли, облаштували там щось на кшталт кухні зі столиком, ставили "буржуйки".

Це одне з найнебезпечніших місць Зони – так званий західний слід, де лягла одна з перших хвиль радіоактивного попелу після катастрофи 1986-го року. Весь ліс, який знаходився на цій території, відразу загинув, пожовтів, тому й отримав назву Рудий. Після цього верхній, найбрудніший шар ґрунту, зняли – і накрили чистим.

Але територія небезпечна і до цього часу. Навіть коли в автомобілі проїжджаєш, все одно дозиметри всередині фіксують перевищення.

Ті самі окопи у Рудому лісі. Фото: ДАУЗВ

А окупанти там жили, харчувалися, копали, вдихали все це… До того ж там поруч відбулася пожежа, під час якої, певно, теж вилетіла якась частина радіоактивного пилу. Тобто наслідки для здоров’я ці люди безперечно відчують.

- Що зараз з цими окопами у Рудому лісі?

- Їх не закопували. Але їх уже не так видно, як у перші дні, тому що вони починають заростати травою.

На цій території є певні зміни, підвищення радіаційного фону. Але вони не переходять за умовну позначку, вище якої треба здійснювати роботи щодо локалізації.

Тому, скоріше всього, окопи у такому вигляді і залишаться.

"Ситуація на кордоні небезпечна"

- Роботу Системи моніторингу радіаційного стану Зони вдалося поновити?

- Так, частково. Система функціонує, але ще не всі дані з датчиків ми можемо завантажувати для населення у вільний доступ – онлайн. Поки там відображається ЧАЕС та місто Чорнбиль.

У такі "документи" російські солдати збиралися записувати власні дози опромінення, але не встигли... Фото: ДАУЗВ

- Можемо спрогнозувати, коли Зона буде знову відкрита для відвідування туристами?

- Наразі ми узгодили, що на території Зони, окрім працівників та наших військових підрозділів, можуть знаходитися лише акредитовані у ЗСУ представники.

Ведемо перемовини щодо можливості відвідування інших сторонніх осіб, в тому числі туристів. Але поки не розуміємо, коли це стане можливо.

До того ж ситуація на кордоні зараз небезпечна. Нам неодноразово наголошували на тому, щоби ми обмежували кількість свого персоналу на території Зони відчуження. Тому у нас також мінімальна кількість працівників.

Це пов’язано, по-перше, з тим, що з території Зони можна евакуюватися лише одним мостом, який зараз понтонний – він вузький, тимчасовий. У разі вимушеної евакуації велика кількість персоналу не зможе переїхати через цей міст.

Другий фактор – те, що ЗСУ хочуть обмежити кількість осіб, які бачать їхнє пересування Зоною.

- Зараз нова хвиля розмов про можливе вторгнення збоку Білорусі. На вашу думку, це становить нову загрозу для ЧАЕС?

- З тої інформації, яку ми отримуємо від ЗСУ, а також судячи з тих заходів, які ми постійно проводимо спільно з ними у Зоні щодо безпеки кордону з Білоруссю, ми розуміємо, що небезпека існує. Але наскільки серйозна – це не до нас питання. А до розвідки, ЗСУ.

- Люди готові продовжувати роботу в умовах постійної небезпеки?

- Більшість людей уже пристосувалися жити в умовах війни. Але на території Зони ми не можемо повністю відновити роботу наших підприємств, у зв’язку з нинішньою ситуацією. Тож персонал, який не задіяний в основних роботах, ми вимушені відправити на простій. А це тягне за собою значне зменшення оплати.

З деякою кількістю персоналу ми призупинили дію трудових договорів на період військового стану. Тому навпаки – люди хочуть працювати, заробляти кошти і хоч таким чином допомагати державі.

"Більша частина Зони досі не розмінована"

- Літо і спека підвищують ризик лісових пожеж. Чи готова Зона до таких загроз, адже окупанти також крали пожежну техніку?

- Донині більша частина Зони відчуження не розмінована. Наші співробітники не можуть туди потрапити, пожежна техніка не може проїхати.

На території Зони дуже багато залишилось вибухових пристроїв та сигнальних ракет. Звірі періодично підривають їх. Пожежний автомобіль також підірвався на міні, працівники "Укренерго" підірвалися на розтяжці. Лісники підриваються. І після цих підривів відбуваються загоряння.

Пожежі після них – дуже тривалі, бо зараз мало опадів. Тобто загасити пожежу практично неможливо. Їх локалізують, обмежують певною територією. Там болотиста місцевість, торф’яники, які навіть якщо залити водою – все одно продовжують тліти тривали час. І навіть за затушеною територією потрібно довго спостерігати.