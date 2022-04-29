Медведчук не потрібен Путіну – Подоляк

Обмінювати Медведчука на українських військових не вдалося / Фото: Колаж: Сьогодні

РФ не хоче проводити переговори у Маріуполі, щоб люди безпечно вийшли з "Азовсталі". А також не реагує на пропозицію обміняти українських бійців на кума Володимира Путіна – Віктора Медведчука.

Про це розповів антикризовий радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю Радіо свобода.

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"Медведчука в Україні хтось брендував як людину впливову і важливу для Російської Федерації. А з'ясувалось, що він їм практично не потрібний...", – каже він.

А також додає, що цінність зламати Маріуполь, "знищити його, вбити там практично всіх захисників, для них набагато більша (як вони вважають з пропагандистської точки зору), ніж забрати Медведчука чи будь-кого".

"Тому, на жаль, Медведчук – не актив. На жаль, ми його обміняти на наших хлопців не можемо. Тобто, на умовному столі переговорів про обмін лежать усі пропозиції, включаючи можливість обміняти Медведчука. Просто ми бачимо реакцію російської сторони, що для них Медведчук не є цінним активом. Взагалі" – сказав Подоляк.

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Затримання Медведчука

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