Мер Маріуполя заявив про необхідність евакуації міста

Мер Бойченко назвав ситуацію в Маріуполі – вкрай тяжкою. Фото: колаж "Сьогодні"
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про необхідність повної евакуації з міста людей.
Про це він заявив у ефірі телемарафону.
"Досить багато людей перебуває у Маріуполі, точно за 100 тисяч людей. Близько 160 тисяч, за нашими оцінками, перебувають у Маріуполі, в якому неможливо жити, бо немає взагалі нічого: ані води, ані світла, ані тепла, ані зв'язку", – сказав Бойченко.
Він наголосив, що місту необхідна повна евакуація.
"Наша головна місія – зробити те, що ми маємо, нам потрібна повна евакуація Маріуполя", – заявив мер.
Ситуація у Маріуполі
- Вся зброя, яку російські окупанти застосовували в Маріуполі, є забороненою. Спочатку військові РФ постійно стріляли з "Градів" та артилерії, систем "Буратіно". Але коли вони зрозуміли, що так їм не вдасться пробити оборону Маріуполя, підняли у повітря авіацію.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що в окупованому Маріуполі є наші війська, і вони відмовилися покидати місто.
- 25 березня експерший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники замість того, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де знаходилися медики та вагітні.