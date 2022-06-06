Мер Мелітополя розповів, коли ЗСУ звільнять місто від окупантів

Іван Федоров заявив, що Україні вдасться поновити свою державність на території Мелітополя. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Мелітополь буде звільнено від російських загарбників найближчими тижнями-місяцями. Пріоритетом державної політики є деокупація тимчасово окупованих територій Запорізької області.

Про це сказав у своєму відеозверненні міський голова Мелітополя Іван Федоров, прокоментувавши вчорашній візит президента Володимира Зеленського до області.

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"Я чітко розумію, що найближчими тижнями-місяцями місто Мелітополь буде деокуповане. І нам вдасться відновити українську державність на території нашого міста. Саме в цьому запевнив Володимир Зеленський, і ми віримо в наші героїчні ЗСУ", – зазначив мер.

На підтвердження цього, за його словами, є факт – три дні тому з території Мелітопольського району – майже з усіх блокпостів – рашисти вже поїхали.

"Виїхали тому, що наші героїчні військові роблять усе можливе і неможливе, щоб якнайшвидше очистити нашу територію від рашистських загарбників. Також кілька днів тому навіть із Василівки рашисти перемістилися в бік Зеленого Гаю, боячись наступу наших українських військовослужбовців", – розповів Федоров.

Мер також назвав одну з основних проблем, яка сьогодні є в місті, – відсутність українського зв'язку та взагалі інтернету:

"Сьогодні є лише можливість за допомогою російських карток. Ми напишемо місця, де можна сьогодні комунікувати", – наголосив він.

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Нагадаємо, в тимчасово окупованому Мелітополі колаборанти почали боротися за "владу". У чергового ставленика окупантів забирають бізнес. Реалії "російського світу" відчув на собі місцевий бізнесмен Тарас Генов.

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